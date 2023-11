Hoy es el paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep). Entre las demandas que exige el gremio, están mayor presupuesto para el sector Educación; incremento de sueldos para los docentes y auxiliares; y la incorporación de psicólogos, enfermeros y odontólogos a los colegios.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa dispuso la suspensión de las labores educativas para hoy con el fin de resguardar la integridad de estudiantes y personal administrativo.

Respecto a la cantidad de maestros que acatarán la medida, señaló que será mayoritario. “Calculamos que va a ser un grueso de aproximadamente tres mil docentes. Nos concentraremos a partir de las 9:30 de la mañana y saldremos a la movilización a las 11 a.m.”, dijo Hammer Villena, secretario general del Sutep-Arequipa.

De no recibir la respuesta esperada, Villena no descartó la posibilidad de radicalizar sus medidas. “El próximo año no descartamos prepararnos para una huelga nacional indefinida”, sostuvo.

“Si no reflexionan y atienden con urgencia los problemas de la educación, el magisterio nacional se verá obligado a llevar a cabo otras medidas de lucha”, dijo Lucio Castro, secretario general del Sutep.

El presupuesto nacional se someterá a aprobación del Congreso el 30 de noviembre. Los profesores esperan que sus demandas sean respondidas.





