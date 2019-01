Sunedu le deniega el licenciamiento a la Universidad Marítima del Perú

Malas noticias para la Universidad Marítima del Perú (UMP). La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegó la licencia a esta casa de estudios por no cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

La UMP se convierte así en la quinta universidad en no ser licenciada por este ente fiscalizador. Ahora, la universidad está obligada a cesar sus procesos de admisión y evaluar qué opciones le darán a sus estudiantes para que puedan seguir con sus estudios.

¿Cuáles fueron los motivos para que la Sunedu deniegue el licenciamiento? De acuerdo con la institución, la UMP no cuenta con la infraestructura adecuada e irregularidades en el número de horas lectivas, acceso a talleres y laboratorios.

Además, dicha universidad fue notificada para que resuelva en un año las siguientes observaciones:

1. En algunos ciclos el número de ingresantes por semestre superaba al número de postulantes.



2. Existían cursos con horas prácticas en ingeniería que aún no cuentan con laboratorios y talleres.



3. Solo había tres trabajos de investigación a la fecha de revisión de la Sunedu.



4. La universidad contaba con una sola biblioteca en sus dos locales.



5. No contaba con el porcentaje mínimo de docentes a tiempo completo que exige la Ley Universitaria (25%).



6. La universidad no cuenta con mecanismos claros para otorgar financiamiento a proyectos de investigación.

Sin embargo, la Universidad Marítima del Perú (UMP) no lo hizo.