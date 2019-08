Sunedu denegó licencia a Universidad Privada de Pucallpa y deberá iniciar proceso de cierre

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu ) denegó la solicitud de licencia institucional de la Universidad Privada de Pucallpa (UPP), debido a que no esta no cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

De esta manera, la casa de estudios que opera en la región Ucayali, deberá empezar un proceso ordenado de cese de actividades en un plazo máximo de dos años. La sede se ubicada en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo.

Tras la denegatoria, la Universidad Privada de Pucallpa deber iniciar de forma paulatina el cese de sus actividades académicas. Por ello, Sunedu indicó que durante este proceso supervisará el respeto a los derechos del alumnado, así como la reglamentación vigente.

La casa de estudios tiene 60 días como máximo para informar a la Sunedu el plazo de cese definitivo de sus actividades.

En la actualidad, la Universidad Privada de Pucallpa, fundada en el año 2005, atiende a 1.022 estudiantes que cursan cuatro programas de pregrado.

Entre los que figuran: Administración y Negocios, Ciencias Contables y Financieras, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería de Sistemas.

El proceso de licenciamiento de la UPP se inició el 26 de febrero de 2016, fecha en que la universidad presentó la respectiva solicitud. La Sunedu revisó la documentación enviada, formuló observaciones, solicitó la presentación de un Plan de Adecuación (PDA) e hizo actuaciones probatorias a fin de obtener evidencias del cumplimiento de las CBC.

Como resultado de la evaluación integral, la Sunedu determinó que la universidad no pudo cumplir con ninguna de las CBC que le eran exigidas.

Los principales incumplimientos encontrados en la UPP son las siguientes:

1. La UPP no demostró contar con adecuados instrumentos de planificación que le permitan asegurar el logro de los objetivos institucionales propuestos.



2. Tampoco evidenció regular de manera apropiada sus procesos de admisión: no se precisan los criterios para evaluar a los postulantes, ni la asignación de porcentajes de admisión por cada modalidad y tampoco tiene procedimientos ni requisitos claros para las vacantes asignadas a personas con discapacidad y otros grupos con consideraciones particulares.



3. Respecto a infraestructura y equipamiento, la universidad no garantizó el derecho de uso sobre la totalidad de los inmuebles que conforman su sede. Tampoco fue capaz de identificar apropiadamente los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan en sus laboratorios.



4. La Sunedu detectó que la universidad carece de equipamiento para los cursos de Aseguramiento y seguridad de la información, así como para el curso de Robótica, ambos incluidos en la malla curricular del programa de Ingeniería de Sistemas.



5. La UPP tampoco presentó información clara respecto a su plan y presupuesto de mantenimiento, y presentó debilidades en los indicadores relacionados con la investigación.

6. La Sunedu encontró que el 47 % de los documentos de investigación elaborados por docentes y estudiantes de la UPP tienen posibles vulneraciones a la propiedad intelectual.



7. El 14 % no cuenta con las condiciones académicas exigidas para enseñar en una institución universitaria. Asimismo, no se pudo demostrar que la contratación de docentes se hubiese hecho según los criterios establecidos por la misma universidad en su normativa.



8. La Sunedu señaló que la universidad no cuenta con mecanismos adecuados de inserción laboral.