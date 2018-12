Sunafil multa con más de S/560 mil a la Municipalidad Provincial de Trujillo

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ( Sunafil) multó con 560 mil 250 soles a la Municipalidad de Trujillo por incumplir la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que habría perjudicado de 2,696 trabajadores.

Carlos Alva, presidente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, detalló que la sanción se dio por cuatro puntos específicos: no citar a los miembros del comité, no tener al día el acta de sesiones, no hacer la elección ni convocar al nuevo comité de seguridad y salud en el trabajo y no repartir el reglamento del mismo.

“La multa total propuesta por los incumplimientos comprobados, detallados en el punto anterior, ascienden a la suma de S/560,250”, indica el acta de infracción N° 133-2018-SUNAFIL/IRE-LIB.