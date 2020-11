En Cusco, el 72% de alumnos no logra resolver problemas matemáticos acordes a su edad y el 51% no entiende lo que lee. Esta dura realidad también es consecuencia de la mala alimentación que tienen, pues uno de cada 3 niños sufre de anemia y no cuentan con servicios médicos adecuados. Por ello se crea la campaña Súmate a mi Historia.

A esta dura realidad, se le suma la crisis por el COVID-19, en la que muchas familias han perdido sus puestos de trabajo, ya que vivían del turismo y, en consecuencia, muchos niños se han visto afectados.

Súmate a mi Historia, es la campaña que busca recaudar fondos para esta causa social, que tiene como objetivo seguir brindando educación de calidad y un programa integral de salud y nutrición. Son más de 200 niños los que podrán ser beneficiados y atendidos con la ayuda de las donaciones.

La Fundación Niños del Arco Iris fue fundada en el 2001 y tras años de arduo trabajo ha logrado implementar programas integrales de educación de calidad y salud, y con esto ayudar a más de 200,000 personas de comunidades lejanas.

Hoy buscan no detenerse en esta misión y emprenden la campaña, Súmate a mi Historia, con el fin de seguir atendiendo a los más pequeños y seguir formándolos como ciudadanos responsables con valores y principios para que contribuyan al bienestar de sus familias, la comunidad y el medio ambiente.

Formas de ayudar.

Puedes realizar una donación a través de:

Yape: 940705695

BCP en soles: 285-2185452-0-58CCI: 002-285002185452-0-58-58

BCP en dólares: 285-2173243-1-45CCI: 002-285002173243-1-45-53

RUC: 20450556042

Para más información visita: http://sumate.ninosdelarcoiris.com/

Fundación Niños del Arco Iris.

Esta organización cuenta con una escuela en el Valle Sagrado, donde brinda educación inicial y primaria a niños de 3 a 13 años en condición de vulnerabilidad. Además, promueve una formación integral enseñando arte, música, deportes, tecnología, inglés y quechua.

Durante la pandemia la Fundación ha entregado más de 1,000 canastas de víveres con verduras, frutas, abarrotes y productos de higiene. También ha realizado diagnósticos nutricionales para dar tratamiento a los niños que presentaban anemia o desnutrición y tratamiento contra parásitos. Asimismo, ha acompañado a las familias en temas relacionados a salud física y mental a través de una enfermera y una psicóloga.

