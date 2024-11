Arequipa: Hombre mata a perrito y ataca brutalmente a su dueño por reclamarle | VIDEO

Indignante. Un sujeto, identificado como Aldo Zuzunaga Huambo, atropelló a un perrito y con la misma camioneta arrastró a su dueño, que le reclamó por lo ocurrido. El hecho ocurrió en la urbanización El Rosario, en el distrito de Cayma, en Arequipa.

Todo ocurrió este domingo por la mañana, cuando la víctima, Christopher Gocht, de 31 años, paseaba tranquilamente con Gustav, su mascota. De pronto, apareció el perro de Zuzunaga Huambo y ambos canes empezaron a pelear. A pesar de que Gocht intentó calmarlos, salió el furibundo sujeto a bordo de su camioneta roja, de placa VAE-519, con intención de matar a Gustav.

Christopher le pidió al agresor que se detenga, que iba a atropellar a su perrito, pero el desalmado sujeto no le hizo caso y, por el contrario, aceleró, incluso sobre su propio perro. Esto acabó con la vida de Gustav de manera instantánea.

Cuando Christopher fue a reclamarle, el sujeto, en lugar de pedir disculpas por este acto inexcusable, lo agarró fuertemente de la mano y aceleró su vehículo, arrastrándolo por casi dos cuadras y ocasionándole múltiples lesiones.

“Este vecino decidió atropellar a mi perro y cuando fui a increparle me agarró el brazo y me arrastró unas cuantas cuadras y logré zafar antes de que me atropellara un carro que venía en sentido contrario”, contó a Perú21. Inmediatamente, el sujeto escapó cobardemente.

Cuando el joven fue a la comisaría de Cayma para denunciar el hecho, no encontró apoyo, pues ni el fiscal ni el médico legista no trabaja hoy. "Acá en Arequipa, la justicia no trabaja los domingos, recién me han dado cita para mañana. Ahora el señor se ha escapado y no pueden hacer nada", dijo.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue atendido en una clínica.

"Tengo quemaduras de tecer grado en la mano. O sea, mi mano está totalmente inhabilitada y estoy cojo porque me ha abierto una herida hasta el hueso en la rodilla. Tengo todo el lado izquierdo del cuerpo golpeado", detalló.

A pesar de su estado delicado, la Policía no ha podido intervenir al agresor, quien es un vecino de la zona, conocido por su violento accionar. Christopher ha adelantado que lo denunciará por intento de homicidio y por maltrato animal.

