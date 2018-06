Una joven de 22 años fue rescatada de su ex pareja quien quiso desfigurarla arrancándole la nariz con un mordisco. ¿La razón? Ella no quería retomar la relación sentimental que tenía con Carlos Coz Gaspar , de 18 años.

Este condenable episodio de violencia contra la mujer ocurrió en la ciudad de Huancayo , región Junín . Ambos habían puesto fin a su unión amorosa y Pamela Chuquillanqui Cosme —quien se desempeñaba como docente de educación inicial— no quería saber más de él.

Esta decisión no fue asimilada por Coz Gaspar quien —según América Noticias— fue a buscar a su víctima a su trabajo bajo los efectos del alcohol. La arrastró por los suelos y a empujones la llevó a la casa de un familiar para violentarla. Aquí fue donde le mordió la nariz.

"Me golpeó, me trató de matar. Me asfixió, me cogió del cuello, me tiró puñetes en la cara. Me jaló por toda la pista y adentro me mordió la nariz. No tenía respeto de nadie a pesar de que su mamá estaba ahí", contó la mujer.

Chuquillanqui Cosme fue rescatada por los vecinos de alrededor y por sus familiares. Ellos la llevaron inmediatamente al hospital de Huancayo , mientras que Coz Gaspar fue capturado por las autoridades. No era la primera vez que este sujeto agredía a la joven.

"La víctima exigió que no lo dejen en libertad porque no soporta sus constantes hostigamientos en el colegio donde trabaja y en su casa", reportó el noticiero.