El Año Nuevo 2018 ya está cerca y con las fiestas se incrementará la congestión vehícular en la Carretera Central . En tal sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC ) estableció restricciones en la circulación de vehículos de carga y de vehículos especiales para el próximo año.

La resolución directoral (N° 5690-2017-MTC/15) difundida hoy en el diario oficial El Peruano señala que debido a que "durante las fiestas de fin de año, la Carretera Central experimenta un incremento sustancial en el flujo vehicular generando mayor congestión que la habitual, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en dichas fechas, priorizará el transporte de personas por sobre el transporte de mercancías".



Luego agrega que para "la adecuada transitabilidad y conectividad desde y hacia las principales ciudades del centro del país, se amerita la adopción de medidas temporales de gestión de tránsito para cumplir dicho propósito".

En esa línea, la norma señala que " restringir la circulación de las unidades de transporte de carga de más de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular en la Carretera Central, en el tramo comprendido desde el kilómetro 23 (Chaclacayo) hasta el kilómetro 145 (Centro Poblado Pucará) y viceversa.

La restricción será para "el sábado 30 de diciembre desde las 04:00 a.m. hasta las 08:00 p.m. y también para el martes 2 de enero de 2018 desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.".

La medida incluye además que "durante el año 2018 se restringirá la circulación de los vehículos en la Carretera Central en el tramo comprendido desde el km 23 (Chaclacayo) hasta el km 145 (Centro Poblado Pucará) y viceversa".

Restricción de la circulación de vehículos especiales y otros durante el 2018. Restricción de la circulación de vehículos especiales y otros durante el 2018.

El cumplimiento de las restriccionesestá a cargo de la Policía Nacional del Perú .



