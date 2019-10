La última semana de octubre de 2019 terminará con un fin de semana largo debido al feriado del viernes 1 de noviembre y el día no laborable que decretó el Gobierno el 31 de octubre. Así los peruanos que trabajan en el sector público y algunos del privado tendrán cuatro días de descanso.

Cabe mencionar que el Gobierno de Martín Vizcarra dispuso que el jueves 31 de octubre sea decretado como día no laborable para el sector público. En tanto, los trabajadores del sector privado, podrán acogerse a este beneficio previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.

De esta manera, los peruanos tendremos el onceavo feriado de este 2019 por el Día de Todos los Santos. Y desde ya, muchos se preguntan cuántos feriados le restan a este año que se termina. A continuación te lo revelamos.

Los feriado que restan en el 2019. (Foto: GEC)

¿CUÁNTOS FERIADOS RESTAN EN 2019?

Luego del día 1, noviembre no tendrá un feriado más, por lo que tendremos que esperar hasta diciembre para tener un nuevo descanso. Los feriados que restan son:

DICIEMBRE

• Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción. • Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

De esta forma, se terminan los días de descanso de 2019. Solo queda esperar que el presidente Martín Vizcarra anuncie oficialmente el calendario de 2020, donde además de contar con los feriados establecidos, se sabrá qué días serán decretados como no laborables.

Los feriados son usados para hacer planes con la familia o amigos. (Foto: Pixabay)

¿Y cuántos días no laborables le restan a este 2019?

Si bien, por el momento no se ha decretado un nuevo día no laborable. Podemos esperar a diciembre para ver si, teniendo en cuenta que el feriado del 8 de ese mes cae domingo, el Gobierno anunciar al 9 de diciembre como no laborable.

Si se continúa con lo que se ha estado implementando para promover el turismo, el Gobierno decretaría día no laborable el lunes 9 de diciembre; no obstante, aún no hay un pronunciamiento oficial.