Tres años y medio de lágrimas y angustias vivió la familia de Solsiret Rodríguez Aybar, una joven madre de 26 años, estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal y activista del movimiento ‘Ni Una Menos’, que desapareció el 23 de agosto de 2016 tras salir de su casa en el Callao, donde vivía con su esposo y padre de sus hijos, Brian Villanueva.

Sus padres jamás se rindieron por saber del paradero de Solsiret, así que desde esa fecha iniciaron una incansable búsqueda por hallarla, pese a que esta investigación estuvo cargo de algunos fiscales del Ministerio Público y otros agentes de la PNP que no pudieron hacer nada.

Recién este martes encontraron sus restos descuartizados en una vivienda del jirón Condesuyos 510, Asentamiento Humano Conde de la Vega, en el Cercado de Lima.

Para sorpresas de muchos, el cráneo y las extremidades de la víctima fueron encontrados en la casa de Andrea Aguirre Concha, pareja de Kevin Villanueva, cuñado de Solsiret Rodríguez, según un informe de Latina.

De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional, Solsiret murió al caer del cuarto piso de un inmueble tras discutir con Andrea y Kevin.

CAPTURAN A SOSPECHOSOS

El magistrado Jimmy Mansilla Castañeda, quien asumió el caso en enero de 2019, contó que chip del celular de la víctima y pericia fonética permitió la captura y acusación de Andrea Aguirre Concha (28), concuñada de Solsiret, el 14 de febrero.

“Dentro de las investigaciones, encontramos un dato muy importante; que el chip del teléfono de Solsiret Rodríguez Aybar había sido retirado y e ingresado al teléfono de la ahora detenida e imputada Andrea Aguirre Concha”, indicó el fiscal.

Además, el fiscal indagó quién era la persona que a dos meses de la muerte de Solsiret Rodríguez Aybar solicitó a una empresa telefónica la cancelación del celular de la agraviada y pidió una pericia fonética.

“Fue entonces que en estos 7 días de prisión preliminar contra la imputada, ella le comunicó a su abogado dónde se encontraba los restos del cuerpo; es decir, en su casa”, sostuvo.

Ahora, Aguirre Concha se encuentra detenida como sospechosa del asesinato y descuartizamiento junto a Kevin Villanueva Castillo, su pareja y cuñado de la víctima.

La pareja de la víctima, Brian Villanueva, aún sigue no habido, pero el proceso judicial recién empezará para los detenidos responsables en este caso.

ESCALOFRIANTE CONFESIÓN

Kevin Villanueva Castillo (26) reveló ante los agentes de la PNP cómo descuartizó e intentó desaparecer los restos de su cuñada Solsiret Rodríguez Aybar.

Tras recibir la llamada de su enamorada y concuñada de la víctima, Andrea Aguirre Concha (28), este procedió a cercenarla y ocultar las partes.

Esto fue lo que el comunicado oficial de la PNP informa sobre su confesión en torno al cercenamiento de la activista de Ni Una Menos y estudiante de Sociología que dejó dos niños en la orfandad.

“La detenida refirió que se comunicó con su enamorado, el detenido Kevin Villanueva Castillo (26), quien al llegar al domicilio descuartizó el cadáver y desapareció parte de los restos y parte del cuerpo, el cráneo, miembro inferior derecho y miembro superior derecho, los oculto en su domicilio”, precisó la misiva.

Según el mismo comunicado, Aguirre Concha confesó que el 23 de agosto de 2016 discutió con Solsiret Rodríguez Aybar y luego se agredieron físicamente. Tras el forcejeo, Rodríguez cayó al piso, se golpeó la cabeza y falleció.

ORGANIZARON PLANTÓN

La aparición del cuerpo de la joven activista después de tres años y medio ha conmocionado a la población peruana debido a la falta de interés que tuvo en su momento los efectivos policiales y la fiscalía.

Por esta razón, diversos colectivos realizaron este miércoles un plantón pacífico en los exteriores de la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España, Cercado de Lima, exigiendo la celeridad a la Fiscalía en las investigaciones contra su cuñado Kevin Villanueva y su pareja, Andrea Aguirre, quienes confesaron el asesinato.

JUSTICIA

Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, padres de Solsiret Rodríguez Aybar, pidieron que Andrea Aguirre Concha y Kevin Villanueva, sospechosos del crimen de la activista y que cumplen detención preliminar hasta este viernes 21 de febrero, no sean liberados.

“Pedimos que el resultado de la morgue salga a lo mucho el día de mañana (jueves) para que ellos lleven prisión preventiva y sean juzgados y condenados […] Ya no voy a pensar dónde está mi hija. Ya la encontré, no como hubiera querido, tengo que asumirlo, y afrontarlo. Seguiré buscando justicia para que todos los culpables sean condenados. Desde aquí pido que el Ministerio Público haga su trabajo y que no tengan contemplaciones porque se burlaron de ellos [autoridades]”, refirió Rosario.

Los padres de Solsiret Rodríguez. (GEC)

¿QUIÉN ERA SOLSIRET RODRÍGUEZ?

La joven estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal seguía la carrera de Sociología y era activista por la defensa de los derechos de las mujeres. Ella desapareció el 23 de agosto de 2016 del departamento que compartía con su pareja en el Callao.

Tras su desaparición, Brian Villanueva, su esposo, aseguró que la joven lo había abandonado junto a sus dos hijos e incluso aseguró que ella había enviado un mensaje de texto asegurando que se encontraba en el terminal terrestre de Lima Norte a punto de viajar.

Esto fue desmentido posteriormente por la Policía que determinó, con la geolocalización del teléfono, que el aparato móvil no había salido del inmueble.