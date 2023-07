Socosani, marca peruana de agua mineral premium, ya está en los estantes de Costco Wholesale, enorme cadena de hipermercado con más de 1000 locales en el mundo y 580 locaciones en los Estados Unidos, bajo el formato de club de precios diseñado para instituciones y personas de alto consumo que funciona mediante una membresía anual.

A inicios de 2020, la empresa peruana de corazón arequipeño inició este nuevo desafío llamando la atención de Costco quien se caracteriza por manejar pocas marcas en cada categoría de productos y mostraron gran interés en ofrecer a su público una propuesta de agua mineral natural de buen sabor y balance mineral, proveniente de Los Andes peruanos.

El ingreso no fue nada sencillo, cumpliendo múltiples requisitos tanto para el distribuidor en Estados Unidos como para Socosani a nivel de fábrica con inspecciones, protocolos de prevención de bioterrorismo, auditorías al cuidado del personal y políticas de cuidado del medioambiente. El esfuerzo para cumplir con todos los requerimientos no fue en vano, hoy agua mineral Socosani está en varios locales, por dar un dato concreto se encuentra en 25 de las 133 tiendas de Costco en California siendo este estado y New York los que marcan la tendencia de consumo.

El perfil del consumidor al cual se dirige Socosani se divide principalmente en 2: aquellos que buscan un agua premium con sabor, es decir un sabor natural proveniente del mismo mineral y aquellos que buscan beneficios funcionales, un aporte a la salud en base a los compuestos que naturalmente componen esta agua mineral.

A diferencia de lo que se aprecia en el mercado peruano, el público estadounidense muestra una ligera preferencia por el agua mineral con gas, sin embargo, Socosani sin gas conquista al consumidor con lo que en Estados Unidos llaman “tiny bubble” o frizzante, refiriéndose a la burbuja natural pequeñita que fluye naturalmente de las fuentes.

Si bien la presencia de Socosani en Costco es reciente, tiene el potencial de elevar las exportaciones a Estados Unidos, lo que genera gran expectativa para un producto natural peruano con más de 100 años de historia.

