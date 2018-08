Siguen las protestas en la azucarera Tumán de Chiclayo

Siguen las protestas en la azucarera Tumán, en Chiclayo, tras el reingreso de la empresa Coali SAC, vinculada al Grupo Oviedo, a la administración judicial. Esta vez, los obreros se encadenaron en la puerta principal de la agroindustrial para exigir la salida de esta directiva.

Asimismo, quemaron llantas y ramas, y lanzaron arengas contra Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol: “Oviedo nunca más, Oviedo nunca más…”. Los trabajadores, que se han declarado en desobediencia civil, aseguraron que no retomarán sus actividades.

El dirigente Indalecio Ríos señaló que hacen un año no cobran sus sueldos y aseguró que solo reciben limosnas. “Nos dan una limosna a los trabajadores, 100 soles, 200 soles. Con eso no podemos alimentar a nuestros hijos, no podemos educar a nuestros hijos… El año pasado cosecharon nuestra caña, dejaron en crisis a la empresa, se llevaron más de 22 millones de soles y nunca pagaron a los trabajadores”, sostuvo.

Del mismo modo, los trabajadores anunciaron que es el inicio de una serie de manifestaciones para exigir al Poder Judicial la salida del Grupo Oviedo del emporio norteño, ya que ellos mismos quieren dirigir la compañía.

DATO

- La actual administración, vinculada al Grupo Oviedo, se instaló el viernes 3 de agosto en medio de enfrentamientos, los cuales dejaron cinco heridos. La medida fue dispuesta por el Primer Juzgado Civil de Chiclayo.