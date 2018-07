Sigue pugna en el Apra por la candidatura a la alcaldía de Trujillo

El aprista Paúl Rodríguez presentó una tacha contra la candidatura a la alcaldía de Trujillo de su compañero de partido Luis Carlos Santa María , con quien compitió para postular por ese cargo en los comicios internos. El también alcalde de El Porvenir argumentó en su pedido que hubo fraude en esta elección.

En el documento, que se ingresó en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo, Rodríguez también solicita que la lista que él encabeza reemplace a la de Santa María. “Hemos presentado este recurso de exclusión y la inclusión de la lista completa que presido porque hemos ganado las elecciones internas”, indicó.

​Del mismo modo, señaló que han alcanzado al JEE los medios probatorios suficientes que determinarán que los comicios fueron fraudulentos. "Vamos a continuar e ir hasta el final. Vamos a denunciar a los responsables del fraude electoral que se cometió el 20 de mayo", sostuvo.

Paúl Rodríguez también anunció que hoy presentará una acción de amparo para sacar de carrera a Santa María porque, según manifestó, perdió las elecciones internas del Apra de manera irregular. Agregó que con este recurso buscará su derecho a postular a la alcaldía de Trujillo.

José Miranda , secretario regional del partido en La Libertad, en tanto, dijo que no hacen campaña a favor de la candidatura a la alcaldía de Trujillo porque el Jurado aún no resuelve las tachas presentadas contra Santa María, quien no se ha pronunciado al respecto.

Recordó, asimismo, que en 2011 el Jurado le dio luz verde a la candidatura congresal de Miriam Pilco en el Apra luego de que ella presentara una acción de amparo.

DATO

- Esta es la tercera tacha que se presenta en contra de Luis Carlos Santa María por presuntas anomalías en los comicios en los que fue elegido.