En menos de 24 horas se cometió otro crimen por sicariato en la provincia de Trujillo, en la región La Libertad. Esta vez fue ultimado a balazos el chofer Jhony Ávalos Siccha (32), al promediar las 5:00 de la madrugada del domingo, en el centro poblado Alto Trujillo del distrito de El Porvenir.

Los asesinos a sueldo lo atacaron en la combi que manejaba, minutos después de que partiera del paradero de la empresa de transportes Diamantes, que cubre la ruta Alto Trujillo-Las Delicias.

Sus victimarios, que se hicieron pasar como pasajeros, subieron en el paradero del Barrio 3B y, tras avanzar unas cuadras, les dispararon al conductor y al cobrador, identificado como Arnold Alexander Contreras Acosta (23), quien quedó herido. Él fue auxiliado y llevado a una clínica del distrito, donde se recupera.

Una organización criminal dedicada al cobro de cupos de transportistas estaría detrás del homicidio. Estas bandas atacan las unidades de las empresas de transportes que se niegan a pagar el chantaje.

En efecto, la dueña de la combi, Marleni Huaccha, quien es esposa del cobrador, expresó al borde de las lágrimas: “Justos pagan por pecadores. Estamos cansados de pedir y pedir (la presencia policial) y (las autoridades) no envían nada. Solo esperan que haya muerte y recién se aparecen. Él no debía morir así, no era cualquier cosa, era una persona tranquila. Aquí es tierra de nadie. Que se investigue (el crimen), que no quede impune”.

Con este homicidio y el asesinato a balazos del taxista Luis Pérez (30) a las 7:00 a.m. del último sábado, y que fue perpetrado por sicarios, son 112 los crímenes perpetrados en lo que va del año en La Libertad. En todo 2018 hubo 131.

El jefe de la Macrorregión Policial, general Óscar Gonzales, indicó que el taxista estaba involucrado en el robo de una farmacia, por lo que no se descartó una venganza

DATO

-El 4 de setiembre, ultimaron de ocho tiros al obrero José Salvatierra (19) en la provincia de Virú y cuatro días después mataron a balazos al presunto hampón José Cortez (23), ‘Mamón’, en una pollería en Ascope.