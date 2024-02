El despertador de Nadesdha sonó este martes minutos antes de las ocho de la mañana. El día era importante, acaso el más especial de sus últimos años. Al poco tiempo llegó Michel a su casa en San Luis. Desayunaron juntos, mientras veían el reloj correr hacia la hora especial. Luego de alistarse (él de casaca negra de Metallica, ella de vestido), enrumbaron hacia Miraflores, a las oficinas de Perú21. El día más esperado dejaría de serlo. Un anillo y un viaje los esperaban.

La pareja vivió una exclusiva experiencia en Tiffany & Co., responsable del sueño del anillo. (Foto: Javier Zapata).

“Por fin los tenemos”, dice Michel. La emoción en sus ojos es evidente. El ganador del concurso ¡Sí, quiero! de Perú21 mira a su novia y no puede estar más convencido. Nadesdha sonríe mientras la presentadora de Perú21TV, Very Navarro, le entrega su premio. El anillo de la afamada marca Tiffany & Co. ya está en sus manos y ella no puede estar más feliz. Hace dos años, cuando iniciaron su romance, no imaginaron que su amor llegaría tan lejos y que, incluso cruzaría, fronteras. Pronto viajarán a la Riviera Maya, en México. Precisamente al hotel Paradisus La Perla, cortesía de Costamar Travel.

La felicidad y el brindis de cumplir el sueño. (Foto: Javier Zapata).

Pero el amor de la pareja desborda. Al punto que tuvieron un noble gesto con esta casa periodística. “Con Michel pensamos que la mejor forma de devolver amor es haciéndoles un pastel”, cuenta la novia, que además es pastelera de profesión. Es que el amor genera más amor dice una frase y aquí quedó demostrado. El pastel no es un pastel cualquiera. En su cubierta tiene una portada de Perú21. “Gracias a Perú21 por apostar y creer en el amor”, dice el titular. Inmejorable.

La pareja llegó al set de Perú21TV para recibir los premios. (Foto: Javier Zapata).

ROMEO Y JULIETA

El joven Romeo está feliz de haber ganado una cena romántica en Astrid&Gastón junto a Jocy. (Foto: Javier Zapata).

El amor entre Sebastián Ruesta y Jocelyn Zapata bien podría ser una obra de Shakespeare. Cinco años de romance que inició en las oficinas de un banco local, pero que se consolidó cuando uno de ellos tuvo que partir a otros rumbos profesionales. Pero qué es al amor sino una serie de bellas coincidencias y contradicciones. Ahora, ella trabaja en el BBVA, él en el BCP. Los Capuleto y los Montesco. “En nuestras reuniones de amigos bromean con ello”, cuenta Jocy, antes de contar que ella fue la mente detrás del video grabado por Sebastián para el concurso ¡Sí, quiero! y que se convirtió en el preferido del público. “Queríamos hacer algo muy de nosotros y como ella es de Tumbes, compusimos unas cumananas, unos improvisados cantares en cuartetas o décimas muy conocidas en esa región”, precisa Sebastián. El joven Romeo está feliz de haber ganado una cena romántica en Astrid&Gastón junto a Jocy. El amor siempre triunfa.

El amor siempre triunfa. (Foto: Javier Zapata).





