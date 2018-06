Sheila Alvarado: "La Marcha del Orgullo es una mezcla de júbilo, orgullo y resistencia"

La ilustradora y creadora de Limeña Girl , Sheila Alvarado , está comprometida con el activismo. Cree con firmeza en las familias diversas y en la promoción de una educación en igualdad de derechos y oportunidades.

Perú21 conversó con la artista y nos contó porqué saldrá a las calles a levantar su voz junto a miles de activistas en la Marcha del Orgullo LGTBI . Esta es la reflexión que hizo sobre el masivo evento que celebra la libertad.

¿Por qué salir a marchar hoy?



-Marchamos porque nuestra comunidad y nuestras familias diversas merece la misma protección y los mismos derechos que tienen todos los peruanos. Porque hoy más que nunca debemos exigir una educación con igualdad porque nuestros niños deberían aprender sin discursos homofóbicos de por medio. Porque es nuestra diversidad de género, cultural, emocional, racial la que nos enriquece y la que nutre nuestra sociedad. Las luchas no solamente son políticas, sino también emocionales. La Marcha del Orgullo es eso, es una mezcla de júbilo, orgullo y resistencia.

¿Por qué cada vez marchan más aliados heterosexuales, familias y niños?



-Creo que es porque la gente ha empezado a tomar conciencia que no solo necesitamos su apoyo y aceptación en el día a día, en casa, creo que en estos tiempos necesitamos su presencia física y tangible al momento de salir a las calles. Aunque los medios piensen que la comunidad LGTBI solo anda de juerga y de fiesta, tenemos abuelos gay, madres lesbianas, hermanas bisexuales, amigos transexuales, somos muy diversos en las edades. Tenemos padres, amigos, vecinos con años de lucha.

¿Es una día de integración para la comunidad LGBTI?



Cada bloque y organización es como una familia y tiene sus propias luchas, alegrías, tristezas y yo por ejemplo marcho con Más Igualdad Perú. Ellos son mi familia activista, pero tengo muchos amigos e instituciones que les tengo cariño por el tiempo y el apoyo que le han dado a la comunidad. Entonces, la Marcha es el momento que yo tengo para acompañarlos y verlos y acompañarlos. Ser activista es agotador, emocionalmente también. Es un día para recordar por qué y para quiénes marchamos. Cada pequeña victoria es un paso hacia adelante y no estamos solos.

¿Qué expectativas tienes de la marcha de este año? ¿En qué crees qué se diferencia de las anteriores?



Espero que sea la más grande, como todos los años, porque ese es el reflejo de que la comunidad está más empoderada. Espero que sean más conscientes y sean más políticos. Que las personas que vayan no solo estén ahí para la Marcha, sino que estén ahí cuando más los necesitamos para luchar y exigir nuestros derechos. Espero cada vez más solidaridad de parte de aquellos que tienen de vivir fuera del clóset y ser ellos mismos. Espero que marchen por aquellos que no pueden estar ahí. Porque por cada persona que sale a la calle hay cientas de personas que no pueden por distintas razones, sean familiares, laborales o por aquellos que están en situaciones de riesgo.

Creo que la coyuntura. Si bien tenemos aun luchas importantísimas como el reconocimiento de nuestras diversidades en el DNI o el matrimonio igualitario y la protección para todas nuestras familias diversas en este momento debemos exigir que el Estado le ofrezca a nuestros niños una educación con igualdad, lejos de la homofobia y el racismo. Nuestros primeros años marcan las personas que somos, nos darán fortaleza para luchar por lo que creemos y para decidir con conciencia, no con estigmas.

¿Qué opinas de la gente que critica a quienes marchan en lentejuelas o a las drags queens que salen a las calles y se unen al evento?

-Que se vayan enterando que por esos drag queen con plumas y lentejuelas tenemos Marcha del Orgullo. Fueron dos mujeres transexuales las que encabezaron la primera marcha y las que lucharon par que esto se replique en cientos de países de todo el mundo. Este es el día perfecto para brillar y sacar la alegría y júbilo que a veces tiene que guardar todo el año porque no se siente protegido por la gente que ha estado a su lado. Esta es una celebración de nuestra diversidad, por ella y para ella.

Sheila Alvarado junto con Más Igualdad Perú estará ubicada en un puesto donde hará serigrafía con la tipografía que ella elaboró a todos los que traigan sus polos y cartulinas.