Shaokun Wen: Uno de los estafadores más buscados de China, vivía en Miraflores

Shaokun Wen nació en la provincia china de Shandong y se convirtió en el chino más buscado del continente. Vivía en el distrito de Miraflores en nuestro país, acusado de apropiarse de más de cuatro millones de yuanes, fugitivo y con notificación roja de la Interpol. ¿Quién es y cómo terminó en nuestro país uno de los estafadores más buscados del gigante asiático?

Según señaló el coronel PNP Franco Romero, jefe de la Diviac, en una conversación con Panorama, Shaokun Wen era el representante de una empresa de China que se encargaba de acopiar mineral en nuestro país, de forma legal, desde el año 2021.

"Los primeros envíos fueron exitosos, después Wen Shaokun se junta con cómplices para formar una empresa paralela, les hace creer que está enviando el mineral, pero lo estaba enviando a una empresa que creó en la China a nombre de su mamá", indicó Romero.

Según la notificación roja de Interpol, el ciudadano chino era empleado de la importadora Shanxi Sheng Tang Tian Li International Trading Co. Ltd; que según transparencia sólo en el año 2020 importó desde nuestro país, más de 14 toneladas de mineral, a través de New Era Meila SAC, una de las empresas fundadas en el Perú por Shaokun Wen, aparentes filiales de la gran compañía asiática que contaba con una acopiadora en la estratégica ciudad de Trujillo.

Wen no aparentaba mover más de 8 millones de dólares, según pericia contable de la Policía, pues solo su círculo más cercano sabía de su patrimonio, mismo que lo traicionó cuando se hizo viral al huir de un secuestro saltando desde un segundo piso.

Antes de se secuestrado, retiró la suma de 290 mil soles para comprar un vehículo de alta gama, según dijo a Panorama el abogado de Wen, Luis Felipe Elías. "A lo largo de la investigación preliminar y preparatoria, hay dos peruanos identificados", aseguró además.

Según el abogado, fue Ma Lina quien traicionó a Wen, dándole a uno de los secuestradores el control remoto de la cochera para llegar a Wen. Esta fugó al conocer la sentencia de 32 años por ser cómplice del secuestro del empresario chino.

Para la defensa de Wen la reciente captura de su patrocinado es una venganza de la china Ma Lina; pero para la transnacional china Shanxi: Wen los estafó y debía recibir todo el peso del gigante asiático: la condena de cadena perpetua.

Shaokun Wen, el príncipe de la exportación del oro peruano en polvo, permanecerá en prisión preventiva los próximos 10 meses; sus expectativas por la apertura del mega puerto de Chancay han quedado relegadas

