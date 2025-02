¡Shakira tiene más fans de las que imaginas! 1.820 peruanas llevan su nombre

La famosa cantante colombiana Shakira está en Perú para dos conciertos como parte de su gira mundial. Aunque no se sabe si se cancelarán o no, por su delicado estado de salud, lo cierto es que la artista ha dejado huella en más de uno. Y resulta que no solo tiene fans, también tiene tocayas.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que 1.820 peruanas se llaman como la estrella de la música.

En sus redes sociales, el Reniec publicó un mensaje resaltando la influencia de Shakira en nuestro país: "La Loba ha inspirado los nombres de 1.820 peruanas", escribió la institución, haciendo referencia a uno de los éxitos de la cantante.

Además, el Reniec hizo una pregunta a sus seguidoras: "¿Cuándo eras pequeña tenías un póster de Shakira y ahora tienes una hija que lleva su nombre y anda con los pies descalzos?".

Sin duda, Shakira es una artista que ha marcado a varias generaciones gracias a sus melodías y letras cargadas de romanticismo.

