"Sería traicionar al pueblo": Alcalde de Puno dice que no invitará a Dina Boluarte al aniversario de la ciudad

El alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, anunció que ni la presidenta Dina Boluarte ni sus ministros serán invitados a las celebraciones por el 356 aniversario de la ciudad.

"No vamos a invitar a la presidenta ni a nadie del Gobierno, porque sería provocar y traicionar al pueblo que nos ha encomendado representarlo. La mayoría no está de acuerdo con el Gobierno y, especialmente, con la presidenta. Por eso, no haremos la invitación", declaró el alcalde en una entrevista con Exitosa Noticias.

Ponce Roque también cuestionó el manejo de la presidenta ante el paro nacional convocado en Lima, Callao y varias provincias. Las críticas del alcalde se produjeron luego de que Boluarte calificara las movilizaciones como una marcha del "sector informal" con fines "políticos".

"Hay un profundo sentir de los peruanos que no se está escuchando en diferentes partes del país. En lugar de ello, se hacen gestos burlescos hacia la población que protesta", señaló la autoridad edil.

Por último, Ponce Roque criticó el traslado de efectivos policiales de provincias hacia la capital para enfrentar las manifestaciones y garantizar el orden durante el estado de emergencia declarado en 14 distritos.

"No visualizamos acciones claras por parte del Ejecutivo, solo escuchamos discursos," añadió el alcalde.

