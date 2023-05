Sergio peña asistió hoy a la sala del tribunal del distrito de Malmö donde emitió su descargo con relación al proceso judicial en el que se encuentra por conducir en estado de ebriedad en abril del presente año. El seleccionado nacional había admitió su responsabilidad y se mostró arrepentido, pero la Fiscalía de Suecia se mantiene firme en solicitar una pena de prisión para sancionar los ilícitos de conducción en estado de ebriedad agravada y conducción ilegal. Su nuevo juicio está programado para el 14 de junio.

El futbolista peruano empezó su descargo admitiendo que cometió un error del que se arrepiente, pues aceptó haber conducido en estado de ebriedad, pero rechazó haber conducido ilegalmente, pues posee licencia del Perú. Peña precisó que el día que cometió el delito había cenado con un amigo en Dinamarca, con el que tomó “4 o 5 copas de vino en 5 o 6 horas”.

Sergio acotó que no se sentía ebrio y que manejó a 40 km por hora, por lo que sorprendió cuando lo detuvieron, sin embargo, volvió a reconocer que el hecho no está permitido y que se equivocó. El futbolista de 27 años mencionó mediante su defensa que desconocía necesitar la licencia de Suecia, pues consideró que con la peruana le bastaba para manejar en Europa, por lo que no debería ser acusado de conducir ilegalmente.

No obstante, la Fiscalía de Suecia terminó la audiencia pidiendo una pena de prisión preventiva por los presuntos delitos de conducción en estado de ebriedad agravada y conducción ilegal. El abogado de Peña apeló solicitando libertad condicional y 50 horas de servicio comunitario, pues su patrocinado recibió una reducción de salario y “no es un criminal”, de acuerdo a Infobae.

Sergio Peña finalizó la sesión de esta manera: “He sido severamente castigado. Mi rostro ha aparecido en los medios tanto en Suecia como en Perú”.