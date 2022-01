El actor y empresario Sergio Galliani, gerente general de Epifanía Trans, empresa promotora de los ecobuses en el país y principal promotor del transporte ecológico en la costa peruana, denunció que la Municipalidad de Punta Hermosa, a pesar de tener todos sus documentos de autorización en regla, está impidiendo que pueda circular, ello nacido por la presión de un grupo de mototaxistas del distrito que viene saboteando la implementación de rutas de sus buses ecológicos, modalidad de transporte interno vecinal que recorre con normalidad en otras localidades de nuestro país y busca implementarse en toda la costa peruana.

“Esto es un abuso de autoridad, nuestro servicio favorece la calidad de vida de los vecinos, es una modalidad nueva de transporte y nos parece extraño que no nos dejen operar en nuestro propio lugar, porque es un proyecto que nació aquí en Punta Hermosa y se está expandiendo por toda la costa “, indicó Sergio Galliani.

De acuerdo a lo dicho por el actor y compartido en sus redes sociales, la Municipalidad de Punta Hermosa ha impedido la circulación de su línea ecológica Ecobus en el balneario de forma arbitraria e ilegal. Precisamente, la Dirección de Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emitió un informe que detallaba técnicamente la responsabilidad municipal de la autorización para circular. Sin embargo, hasta la fecha el ente municipal no ha emitido ninguna comunicación formal hacia su empresa Epifanía Trans.

Sergio Galliani asegura que la Municipalidad de Punta Hermosa es presionada por grupo de mototaxistas que sienten que EcoBus dejaría de lado su labor. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO).

“Recientemente, diversos grupos de mototaxistas han realizado plantones en la municipalidad indicando que le vamos a quitar su chamba y eso es falso, mi trabajo es con buses ecológicos que tienen rutas definidas, con paraderos específicos y que no tienen ninguna competencia con los mototaxistas. Sin embargo, y lamentablemente, la municipalidad está cediendo a la presión haciendo oídos sordos a nuestras quejas y ahora no nos permite trabajar, a pesar que nuestros buses tienen rampas especiales para las personas que sufran discapacidad, el servicio es super ventilado ya que las unidades son abiertas, no hay intercambio de dinero, se promueve el negocio local y la información turística a través de nuestras pantallas y, además, no contaminamos. Es increíble su proceder”, indicó el gerente general de Epifanía Trans, empresa promotora de los ecobuses en el país.

Galliani también mencionó que siente que su servicio está desprotegido, ya que la administración municipal de Punta Hermosa no ha marcado una normativa clara para el uso privado de transporte interno vecinal.

“Exigimos al MTC que se pronuncie porque nosotros cumplimos con toda la normativa para nuestro transporte que es vecinal, no urbano. Hay muchas personas beneficiadas con este servicio y no sería prudente esperar a que haya un plantón, peor aún por las condiciones médicas que sufrimos en estos momentos, para que recién vean nuestro caso”, sostuvo el actor y empresario.

Inicialmente el Ecobus se implementó en el distrito de Punta Hermosa como plan piloto, pero debido al impacto que ha tenido esta modalidad de transporte multimodal, diversos municipios vienen gestionando el desarrollo del proyecto en sus localidades.

La Municipalidad defiende su posición

Mediante un comunicado, la Municipalidad de Punta Hermosa aclaró que se encuentra a favor de las iniciativas privadas que aseguran el cuidado el medio ambiente, pero que estas deben cumplir con el reglamento establecido para vehículos motorizados.

Según el municipio, el vehículo con motor eléctrico model A11+ que utiliza Ecobús no clasifica en la categoría M2 del Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos motorizados- RNV, por lo que no cumple con las caracteríticas técnicas de la categoría.

Mediante el comunicado, aseguraron que los cuatriciclos de categoría L6 no pueden ser utilizados como medio de transporte para personas. Por otro lado, según la ordenanza municipal 361, referida a vehículos de pasajeros y carga de tres ruedas de la categoría L5, no resulta viable la autorización de transporte de personas en cuatriciclos.

La Municipalidad de Punta Hermosa emitió un comunicado respecto al caso EcoBus.