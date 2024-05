El último fin de semana, el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto Supremo que causa controversia al incluir las identidades LGBTIQ+ en el ámbito de los trastornos mentales. Ante ello, la comunidad teme que en los establecimientos de salud se apliquen las temidas terapias de reconversión, prácticas condenables para el ser humano.

El término ‘terapia’, derivado del griego, denota ‘curación’. Sin embargo, las prácticas de ‘terapia de conversión’ son todo lo contrario: son intervenciones profundamente dañinas.

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que las ‘terapias de conversión’ no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas, y en 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría descubrió que “no existe evidencia científica sólida de que se pueda cambiar la orientación sexual innata“.





¿QUÉ SON LAS ‘TERAPIAS DE CONVERSIÓN’?

“La ‘terapia de conversión’ se usa como un término general para describir intervenciones de una naturaleza muy amplia, todas las cuales tienen en común la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género (SOGI) de una persona puede y debe cambiarse”, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Por otro lado, según informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, existe tres enfoques principales en la práctica de la ‘terapia de conversión’:

PSICOTERAPÉUTICOS

Intervenciones basadas en la creencia de que la diversidad sexual o de género es producto de una educación o experiencia anormal. Las variaciones aplicadas incluyen terapias psicodinámicas, conductuales, cognitivas e interpersonales. Un método recurrente utilizado es la aversión (descargas eléctricas, drogas que provocan náuseas o parálisis) a través de las cuales una persona es sometida a una sensación negativa, dolorosa o angustiante mientras está expuesta a cierto estímulo relacionado con su orientación sexual.

MÉDICOS

Prácticas basadas en la postulación de que la diversidad sexual o de género es una disfunción biológica inherente. Se basan en enfoques farmacéuticos, como medicamentos o terapia hormonal o esteroide. En la República Islámica de Irán, las personas que inevitablemente no logran “convertir” su orientación sexual a menudo serán presionadas para someterse a una cirugía que afirme el género, en la creencia de que neutralizará su orientación.

BASADOS EN LA FE

Intervenciones que actúan bajo la premisa de que hay algo inherentemente malo en diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Por lo general, las víctimas son sometidas a los principios de un asesor espiritual y sometidas a programas para superar su “condición”. Dichos programas pueden incluir insultos contra los homosexuales, así como palizas, grilletes y privación de alimentos. A veces también se combinan con exorcismo





CONSECUENCIAS DE LAS PRÁCTICAS DE ‘TERAPIA DE CONVERSIÓN’

Los métodos comúnmente utilizados para implementar prácticas de ‘terapia de conversión’ conducen a dolor y sufrimiento psicológico y físico.

El profundo impacto en las personas incluye una pérdida significativa de autoestima, ansiedad, síndrome depresivo, aislamiento social, dificultad para la intimidad, odio a sí mismo, vergüenza y culpa, disfunción sexual, ideación suicida e intentos de suicidio y síntomas de trastorno de estrés postraumático.

Estas prácticas también violan el derecho a la salud, incluida la libertad de tratamiento médico no consensuado.





MINSA EMITE DECRETO QUE PATOLOGIZA A POBLACIÓN TRANSEXUAL

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el Decreto Supremo 009-2024 SA, que califica como personas con problemas de salud mental a los transexuales, a fin de incorporarlas al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

Para la elaboración de la norma, publicada en el Diario El Peruano, el Minsa se basó en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), vigente en el país, pese a que la OMS la reemplazó en 2022 por el CIE-11, donde se retira la categoría de trastorno mental a la transexualidad y el travestismo.

Ante esta noticia, la comunidad LGTBI teme que en los establecimientos de salud se apliquen terapias de reconversión, que “aumentan ansiedad, depresión, suicidio en la población trans”, explicó a Perú21 Percy Mayta, médico investigador de la Universidad Científica del Sur.

“La población trans no tiene acceso al servicio de salud, porque tiene problemas con el DNI, la identidad; en teoría es una forma ‘en buena intención’ de dar acceso. El problema es que usan el CIE-10, que le está diciendo que está enferma; entonces, la comunidad LGTBI, la población trans, se opone y dice: ‘¿Cómo quieres que me acerque al servicio de salud si ya me están diciendo que estoy enfermo por ser trans?’”, explicó Tristán.





MINSA SE PRONUNCIA

El Minsa aclaró, en un comunicado, que la diversidad de género y sexual no son enfermedades: “El Minsa ratifica su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades, en ese marco, expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual en el país”, se lee en el documento.

“La orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituye en sí misma un trastorno de la salud física o mental y, por tanto, no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión, tal como lo establece la Resolución Ministerial 753-2021/Minsa”, añade.





SABÍA QUE...

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia. Es una buena oportunidad para recordar el aún gran estado de discriminación que vive la población LGBTIQ+ en países como el nuestro.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO