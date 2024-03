Semana Santa es la época del año que representa un momento de reflexión y tradición religiosa, pero también la oportunidad perfecta para hacer una pausa, explorar nuevos destinos y vivir experiencias inolvidables.

Estos viajes se han convertido en una tradición para familias, amigos y viajeros que buscan desde escapadas tranquilas hasta aventuras llenas de adrenalina. Entre los destinos más solicitados se encuentran las ciudades de Roma en Italia, Sevilla en España, Atenas en Grecia y por supuesto Ayacucho en Perú.

La Ciudad del Vaticano, una ciudad estado ubicada dentro de Roma, Italia, es la sede central de la Iglesia Católica Romana.





Destinos Tradicionales





Muchos optan por visitar destinos tradicionales, famosos por sus celebraciones de Semana Santa, como Sevilla en España, donde las procesiones y la devoción llenan las calles de una atmósfera única, con carros alegóricos, penitentes encapuchados y música tradicional. Otros prefieren la majestuosidad histórica y espiritual de Roma, donde puedes presenciar la Misa de Pascua del Papa en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano.

Otras opciones para visitar en estos días son Atenas en Grecia, que ofrece una combinación de tradiciones religiosas y festividades primaverales. Puedes presenciar el servicio de Resurrección de medianoche en las iglesias de toda la ciudad y disfrutar de las fiestas griegas de Pascua con platos tradicionales.

Asimismo, la ciudad de Praga, en República Checa, ofrece un entorno hermoso e histórico para las celebraciones de Pascua.

Por otro lado, si está buscando una escapada soleada, una buena alternativa es Santa Lucía en el Caribe, que ofrece una combinación de relajación y festividades de Pascua. Aquí podrá disfrutar de actividades en la playa, explorar la belleza natural de la isla y participar en eventos de Semana Santa organizados por los complejos turísticos y las comunidades locales.

Semana Santa en Ayacucho.





El mejor destino para Semana Santa en el Perú

Finalmente, el mejor destino local para estas fechas es Ayacucho, una ciudad muy conocida por sus elaboradas y profundamente arraigadas procesiones, que combina costumbres indígenas andinas con tradiciones católicas. Estas procesiones cuentan con carrozas coloridas, estatuas religiosas y participantes con atuendos tradicionales, creando un espectáculo visualmente impresionante. Aquí también podrá ver las alfombras elaboradas con flores de colores, retazos de tela, papeles y cáscaras de huevo, por donde pasa la procesión de Semana Santa, que cada año sorprenden a los asistentes con sus diseños y colores.

“Recuerda que Semana Santa es una de las temporadas más altas para el turismo en muchos países, por lo que planificar con anticipación es crucial. Se recomienda reservar vuelos, alojamiento y actividades con meses de antelación, así como investigar sobre el destino, sus tradiciones específicas durante estos días y los eventos especiales programados para tener una mejor experiencia”, comenta Natalia Ordoñez, fundadora de Be Part of the Journey (BPJ).





