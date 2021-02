A pesar de la pandemia y el aislamiento social obligatorio en nuestro país ocasionado por el Covid-19, los peruanos nos las ingeniamos para vivir el “Día del Amor y la Amistad” en internet, y sobre todo, para promover el comercio en esta festividad. Así lo revela un reciente estudio desarrollado por la consultora internacional de escucha digital y monitoreo de redes sociales Quantico Trends.

El estudio analizó las interacciones públicas en Twitter en Perú, México, Argentina, Colombia, Chile, y también España referidas a San Valentín, encontrando más de 2611 tweets sobre el término “amor” y 1358 sobre el término “regalo”. Asimismo, el hashtag #SanValentín fue destacado más de 1458 veces en los días previos al 14 de febrero del 2021.

En cuanto al número de conversaciones digitales generadas sobre esta fecha especial, España lidera el ranking con el 46% de publicaciones, seguido de México con el 20%, y Argentina con el 14%. En el cuarto lugar se ubica Perú (10%), por delante de Colombia y Chile (ambos con 5%). Por supuesto, los porcentajes están muy relacionados con el número de habitantes conectados a internet por cada país.

Sin embargo, en cuanto al sentimiento positivo hacia “San Valentín”, los peruanos son considerados los más románticos, con un 55% de publicaciones positivas, y apenas 11% de publicaciones negativas. En nuestro país, la fecha ha sido aprovechada por los internautas locales para promover diversos emprendimientos y ofertas especiales que pueden ser solicitadas desde casa.

Por su parte, México (54% positivos VS 14% negativos), España (50% positivos VS 14% negativos), Colombia (47% positivos VS 10% negativos), Chile (45% positivos VS 15% negativos), y Argentina (43% positivos VS 20% negativos) también han aprovechado la ocasión para impulsar sorteos, concursos, conciertos, y actividades del Gobierno local.

Otro aspecto en el que destaca el Perú es en el tipo de regalo más mencionado en redes sociales. A diferencia de los otros países, donde tradicionalmente se comparten chocolates y flores, los regalos más mencionados por los peruanos tienen que ver con tecnología.

