San Martín: Envían a prisión a mototaxista que asesinó a su cuñada de 10 años

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Rioja dictó nueve meses de prisión preventiva para el mototaxista Juan Carlos Abanto Paredes, confeso asesino de su cuñada de 10 años.

El pedido fue presentado por la Segunda Fiscalía Penal de Rioja, que señala que el sujeto golpeó a la menor el lunes y luego la arrojó a una quebrada en en Rioja, región San Martín.

La necropsia señala que falleció por edema y asfixia por ahogamiento, lo que quiere decir que la niña aún seguía con vida.

Fiscalía señala las agresiones que sufrió la menor.

El confeso asesino señala que atacó a la menor porque la confundió con un ladrón. "Entré a mi casa y escuché ruido, pensé que era un ladrón. Como no había luz ataque con un palo, pero luego me di cuenta que era la niña", dijo en la audiencia. Luego la llevó a una quebrada y como el agua se la llevaba, la abandonó en una chacra. No se descarta que la pequeña haya sido víctima de violación.

CADENA PERPETUA



La medida cautelar contra Abanto Paredes (30) forma parte de la investigación por el presunto delito de homicidio calificado, con calificación alternativa de feminicidio.

Durante este tiempo, la representante del Ministerio Público, Lizbeth Aguilar Santa Cruz, continuará recabando los medios probatorios necesarios para lograr una condena ejemplar que pasaría por la cadena perpetua.