San Martín: Allanan viviendas de ex alcalde y ex funcionarios investigados por presunta repartija

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tarapoto , allanó esta madrugada la vivienda del ex alcalde de Morales, Carlos Philco Balvín, y otros 5 ex funcionarios, como parte de una investigación seguida por los delitos de Peculado por Apropiación, Fraude Informático y Falsedad Genérica.

En la diligencia, que duró 8 horas, se incautó S/ 20 mil soles, documentos, boletas, 'vouchers', chips, laptops, entre otros bienes que fueron lacrados para luego ser analizados por el equipo de fiscales anticorrupción de Tarapoto, liderados por el fiscal José Luis Villalta Arriaga.

Entre los funcionarios cuyas viendas fueron intervenidas por personal policial y fiscal, figuran: Luis Alfonso Vásquez Tafur, ex jefe de Informática, Luis Alberto Rubiños Aliaga, ex subgerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria, Gustavo Tafur Dávila, ex asistente de la Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización, y las ex cajeras Betty Cisneros Reátegui y Wendy Fiorela Castre Saavedra. Esta última había escondido en sus partes íntimas S/. 20 mil soles, en billetes camuflados dentro de un sobre forrado.

CHAT LOS TRIBUTARIOS



El allanamiento múltiple se efectuó luego que en enero pasado, medios de comunicación difundieran un chat grupal denominado Los Tributarios, donde se mostraban conversaciones que implicarían a los intervenidos en una posible repartija del dinero recaudado por el pago de tributos municipales, de parte de los usuarios moralinos.

En los próximos días se realizarán las diligencias para el deslacrado y verificación de documentación pertinentes, que permitan determinar el rumbo de la investigación.

(PERÚ21)