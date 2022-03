Médicos especialistas de Radiología Intervencionista del hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen EsSalud salvaron la vida de un adulto mayor al intervenirlo de emergencia por un pseudoaneurisma a punto de romperse, empleando por primera vez un novedoso dispositivo vascular denominado balón de oclusión vascular.

El doctor Miguel Bedriñana Gómez, médico de Radiología Intervencionista, explicó que a este dispositivo empleado por primera vez, se sumó otras técnicas que se aplican en el servicio como el inyectar al paciente una sustancia o pegamento que, al ingresar a la zona dañada, tapa la lesión y evita una posible fuga de sangre.

Gracias a ello, el pseudoaneurisma fue solucionado por completo, permitiendo cerrar y sellar el defecto vascular sin posibilidad de que el pegamento migre a otro lugar no deseado, evitando complicaciones y garantizando el éxito del procedimiento.

Bedriñana Gómez explicó que un pseudoaneurisma o aneurisma falso ocurre cuando se lesiona la pared de un vaso sanguíneo y la sangre que se filtra se acumula en el tejido circundante, por lo que, si no se hubiera empleado esta técnica intervencionista, el pseudoaneurisma habría reventado produciendo un sangrado interno que le hubiera costado la vida al paciente.

El equipo de Intervencionistas que participó en este caso estuvo conformado por los doctores Gustavo Araujo, Sheyla Alfaro, Guillermo Rojas y Eduardo Aquino. Cabe destacar que este servicio realiza 8 000 procedimientos vasculares al año y no se ha detenido pese a la pandemia.

El caso

José William Escarate Seminario, (74), natural de Chachapoyas, es un Ingeniero agrónomo que sufrió una aparatosa caída con fractura de cadera y fémur en junio del año pasado, siendo operado en su tierra natal.

Al presentar complicaciones con el paso del tiempo, en diciembre pasado fue evacuado al hospital Almenara donde llegó al área de emergencia por los dolores intensos que sufría en la zona que fue operado de la cadera.

Los médicos especialistas de Radiología Intervencionista aplicaron la novedosa técnica que le permitió salvarle la vida gracias a un sofisticado angiógrafo con que cuenta EsSalud para este tipo de intervenciones.

Por otro lado, el paciente Escarate Seminario explicó que la intervención que le realizaron en su tierra natal, le produjo además complicación de un edema en los testículos que le fue solucionado a través de una operación en el Servicio de Urología del Almenara.

Paralelo a ello, los médicos de Ortopedia y Traumatología del Almenara lo intervinieron a la cadera y fémur, donde le regularon y reacomodaron el hueso, lo cual le permite al Ingeniero mover las piernas que antes las tenía inmovilizadas.

“Agradezco a Dios, a los médicos del hospital Almenara que me atendieron muy bien, a las enfermeras, a los técnicos y a mi esposa que siempre estuvo a mi lado durante todo este tiempo. Me siento feliz porque puedo mover mis piernas y mi orina se ha normalizado. Me han salvado la vida. ¡Gracias EsSalud!”, expresó emocionado el paciente al ser dado de alta.

