Organizan evento pro fondos para construir un refugio para animales silvestres El festival 'Salva Tu Selva' de la ONG 'WE CAN BE HEROES', busca recolectar dinero para financiar un refugio en el que se atenderá a las criaturas víctimas del tráfico de animales en la selva del Perú.

- / - La idea es promover el conocimiento sobre la flora y fauna amazónica del país, así como la información sobre el estado de vulnerabilidad del ecosistema natural. (USI/Referencial) - / - Este proyecto contará con un área de conservación alineada al ODS 15 (objetivo de desarrollo sostenible) de las Naciones Unidas. (USI/Referencial) - / - El festival iniciará a las 12 de la tarde. Se contará con talleres, bandas, arte en vivo y exposiciones, para luego cerrar con una fiesta electrónica. (USI/Referencial) - / -