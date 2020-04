Al margen de cuánto tiempo dure la cuarentena, lo que sí está claro es que todos esperamos que esta lucha de día a día que vivimos, finalice lo antes posible. Y algo que también será un hecho es que con la finalización de este horrible episodio originado por el coronavirus vendrán cambios, incluso y sobre todo en nuestra manera de ver la vida.

¿Qué tipo de cambios o qué aspectos de nuestras vidas se pueden ver afectados de cara a un posible final de esta pandemia? Perú21 se puso en contacto con la psicóloga Yenny Lloret Fernández , quien fue tajante al afirmar que no todo será igual cuando finalice el periodo de cuarentena: “Este tiempo de aislamiento social nos ha hecho pensar mucho en la importancia que le damos el estar en contacto con los demás (amigos, familias, etc). Pero hoy, un acercamiento resulta es una amenaza. Por ejemplo, si alguien se nos acerca mucho en el supermercado, nos asustamos. Sin embargo, extrañamos el contacto, extrañamos el simple saludo con un ser querido”.

Para la doctora, luego de finalizado el periodo de aislamiento, la gente continuará viviendo con cierto temor: “Aquellos que entendieron la importancia de la cuarentena, de la importancia de no salir de casa, se seguirán cuidando, al menos hasta que haya una vacuna o algo que les asegure que todo esto terminó. Seguirá existiendo un temor importante hacia el acercamiento en gran parte de la población”.

Lloret Fernández hizo un llamado de atención a toda la población. Hizo un llamado a la memoria, a pedirle a la gente que no olvide lo que está sucediendo, como ha pasado en otros hitos importantes de nuestra historia: “ Pandemias han existido siempre y sin embargo, al cabo de un tiempo nos hemos olvidado de ellas. Es probable que luego de un tiempo nos olvidemos de esta también, y no podemos dejar que esto suceda, pues no podemos seguir tropezando con la misma piedra. Se trata del gran aprendizaje que debe tener la humanidad”.

Aprender, esa es la clave: “Tengo la esperanza de que las cosas cambien para bien. Se debe tener memoria y recordar siempre que nos tenemos que cuidar y cuidar a los otros. Hoy nos cuidamos para no contagiar, entonces pensamos en el resto y eso debe seguir así, seguir pensando en el otro, con solidaridad. Me alejo porque te quiero”, explica.

¿Y LA SALUD MENTAL?

Para la psicóloga del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima (CPPL) , la salud mental es algo que deberá ser atendido con detenimiento desde ahora y por un buen tiempo luego que la pandemia finalice: “Muchas personas han pasado por momentos muy difíciles. Aquellos que trabajan en salud, por ejemplo, conviviendo con todo lo que sucede, aquellos que perdieron a alguien a causa del coronavirus. Todo esto genera y generará un estrés post traumático y se tendrá que tomar cartas en el asunto. Hay que tratar de no olvidar la salud mental porque al terminar esto, habrá una consecuencia importante en muchos”.

“REVALORIZAREMOS COSAS QUE ANTES NO TENÍAMOS EN CUENTA"

Yenny Lloret comparte un deseo positivo acerca del futuro inmediato: “Aprenderemos a darle valor a muchas cosas que antes no les dábamos. Le daremos valor al policía que nos cuida, al que limpia las calles, quienes se exponen para mantenernos a salvo. Esto dejará un giro, y será positivo. Y aprenderemos, después de esto, a que se puede sobrevivir con menos cosas materiales y que lo emocional resulta lo más importante”.

“Hoy, una videollamada con un amigo o familiar, vale más que salir a un shopping a comprarte una prenda de ropa. El mundo al revés”, cierra, y es cierto, nunca la tecnologías nos acercó tanto a los que queremos.

ESTE VIDEO DE TE PUEDE INTERESAR

Policía ayuda a mujer a dar a luz