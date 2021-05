Esta mañana, minutos antes de las 11 de la mañana, un temblor sacudió a varias regiones del país. Pero la más afectada fue la región Ica ya que el epicentro ocurrió en la ciudad homónima. Según el IGP el sismo habría sido de 5.6 grados en la escala de Richter. Perú21TV conversó con la comunicadora Rosario Huayanca quien se encontraba en Ica durante el movimiento telúrico.

Enlace - Rosario Huayanca - Ica

Huayanca comentó que la población de Ica está acostumbrada a recibir sismos, pero asegura que hace varios años no ocurría uno de esta magnitud. El sismo no solo fue fuerte, sino que también prolongado, sin embargo, no hubo réplicas que acompañen después al sismo original.

La comunicadora comentó que debido al terrible sismo que sacudió, sobre todo, a la ciudad de Pisco en 2007, la población iqueña ya está preparada para una eventual situación similar. Por ejemplo, indicó que muchas personas duermen con una linterna al costado de la cama, porque la mayoría de accidentes suceden con la desesperación de salir apresurados cuando ocurre un sismo.

Además recomendó que se debe tener una mochila de emergencias con alimentos básicos, pilas , cargadores y hasta una radio. También indicó que no debemos olvidar la coyuntura de la pandemia, ya que muchas personas salieron de sus casas sin la mascarilla por la urgencia.

