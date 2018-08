Rosa Núñez: “APP dejó endeudada la Municipalidad de Trujillo”

La ex congresista Rosa Núñez, candidata a la alcaldía provincial de Trujillo por Nueva Libertad, movimiento que ella lidera, cuestionó las dos gestiones municipales de su ex esposo, el ex candidato presidencial César Acuña.

Aseguró que el líder de Alianza para el Progreso (APP) dejó endeudada a la comuna trujillana e indicó que las dos únicas obras emblemáticas de su administración se hicieron mediante obras por impuestos. Es decir, fueron ejecutadas por la empresa privada y no por el municipio. “Por qué no voy a decirlo, si dejó enditado (endeudado) al municipio hasta en el agua y la luz, y en todo lo que podía”, sostuvo.

Rosa Núñez también arremetió contra Daniel Marcelo, quien postula a la comuna Trujillo por APP. Indicó que él, en 12 años de gestión como alcalde del distrito de La Esperanza, solo ha hecho 12 canchas de fulbito. Asimismo, lo criticó por pedir que se declare en emergencia dicha jurisdicción por la inseguridad, en vez de buscar una solución a ese problema. “¿Qué va a hacer? Para mí no es un candidato que pueda cumplir”, refirió.

La ex parlamentaria estuvo acompañada de Marina Mora, quien postula en lista al Gobierno Regional de La Libertad. La ex reina de belleza, quien tienta el cargo de vicegobernadora, dijo que “estoy muy comprometida con este proyecto”. Igualmente, manifestó que centrará su trabajo en la lucha contra la corrupción y contra el maltrato a la mujer.

DATOS

-El congresista Richard Acuña Núñez se alejó de APP, partido que lidera su padre César Acuña, para apoyar la candidatura de su progenitora Rosa Núñez a la alcaldía de Trujillo.



-Esta decisión fue cuestionada por los referentes apepistas, pero César Acuña señaló que tenía todo el derecho de apoyar a su madre.