Lo hizo otra vez. El último sábado, la candidata al Congreso por Solidaridad Nacional Rosa Bartra, tuvo una impactante declaración a nivel nacional sobre la prioridad del gobierno de Martín Vizcarra, las niñas y la masturbación.

En radio Capital, Rosa Bartra fue invitada para debatir contra otros rivales políticos, como Alberto de Belaunde que es candidato por el Partido Morado. En el transcurso del debate se habló de ideología de género y estas fueron las declaraciones de la expresidenta de la Comisión de Constitución.

“Cuando tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permita el buen uso del tiempo libre se trata de no estafar con colegios que solamente pintas y no le das buena estructura para que puedan albergarlos”, dijo Rosa Bartra.

La reacción de Alberto de Belaunde no se hizo esperar y abrió los ojos expresando su incredulidad ante estas declaraciones.

Rosa Bartra habló sobre ideología de género (Fuente: Radio Capital) - T

Sobre Los Juegos Panamericanos

En otra línea del debate, Rosa Bartra dijo que no estaba de acuerdo con la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos porque este es un país pobre que no debía gastar más de 4 mil millones pudiendo invertirlo en “aquello que se necesita realmente”.

“Yo sí tuve mi discrepancia con los Panamericanos porque pienso que un país pobre, que no tiene lozas deportivas, que los colegios no tienen instalaciones para practicar deporte básicos para todos nuestro niños que caen en la droga, pandillaje, en cualquier otro vicio por no tener espacios donde hacer buen uso de su tiempo libre, tenía que invertir. No en el deporte de alto rendimiento, necesariamente, que podía esperar, pero sí en aquellos que se necesita realmente. Entonces, invertir el dinero donde más se necesita es una prioridad, cuando tienes un país pobre que tiene muchísimas necesidades no haces una fiesta tan grande en la cual se te vaya más de 4 mil millones”, agregó.