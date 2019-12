Su expresión es contundente. El candidato al Congreso por el Partido Morado, Alberto de Belaunde, calificó de “sorpresiva e inesperada" las declaraciones de Rosa Bartra (Solidaridad Nacional), quien este último sábado aseguró que el gobierno actual solamente se preocupa por enseñarle a las niñas que empoderarse es masturbarse.

“Cuando tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permita el buen uso del tiempo libre se trata de no estafar con colegios que solamente pintas y no le das buena estructura para que puedan albergarlos”, dijo Rosa Bartra.

Rosa Bartra habló sobre ideología de género (Fuente: Radio Capital) - T

De Belaunde también fue uno de los invitados al debate en Radio Capital y su reacción inmediata fue de incredulidad. El candidato abrió los ojos sin ocultar la impresión causada por tremenda frase.

"Es una posición ultra radical para conseguir los votos de estos colectivos como ‘Con mis hijos no te metas’. Un discurso lamentable porque lleva el debate a un nivel que no merece la ciudadanía”, declaró De Belaunde a Perú21

Criticó que desde la posición ultra conservadora y profamilia, pues solo demuestran “hipocresía”, ya que están en contra de muchas políticas para erradicar la violencia contra la mujer como restringirle ciertas libertades.