A 5 semanas de la segunda vuelta, la intensión de voto está cada vez más estrecha. Keiko Fujimori ha logrado levantarse, pero aún así, Pedro Castillo sigue liderando las encuestas. Esto ha causado miedo en sectores de la población quienes temen que un régimen comunista, como el que pretende instaurar el señor Castillo y el líder de su partido, Vladimir Cerrón de llegar al poder, podría retroceder al Perú en décadas. El publicista Robby Ralston es uno de ellos y ha iniciado un movimiento cívico llamado “Por Mi Familia” para concientizar el voto. Cecilia Valenzuela conversó con él.

Robby Ralston: “Votar en blanco es votar en rojo”

Ralston comentó que la iniciativa no tiene que ver con el fujimorismo. “Lo importante es que esto no es coordinación con el fujimorismo y no queremos hablar con ellos, pero sí tienes que convencer a estas personas, a quienes respeto y entiendo sus nauseas y principios”, comentó el publicista.

Si bien la campaña no ha empezado oficialmente, Ralston comenta que ha recibido muchas llamadas y agradecimientos. “Estoy alucinado de la respuesta. Esto arrancó el martes con el documento que dio vueltas e inmediatamente la gente empezó a responder. Todo el mundo dando apoyo, las llamadas no paran. Gente me avisan que han puesto pauta de radio de la campaña o paneles. Ahora me llamó un director de cine que iba a filmar testimoniales y que nos los iba a entregar”, manifestó.

También recodó el primer gobierno de Alan García, donde se impulsó un plan de gobierno con semejanzas al actual de Perú Libre y que falló rotundamente. “No había trabajo, cunado te peleas con el mundo, con las minas con la Unión Europea te quedas sin empleos. Y Te acuerdas del plan popular que obligaban a la gente a vender el pan a 1 inti y la gente le ponía aserrín adentro para que pese porque no daban los números. ¿Y a eso queremos volver? La gente se olvida y no lo ha estudiado”, recodó el publicista.

