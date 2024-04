No es la primera ni será la última. Pese a las reiteradas amenazas que ha recibido a lo largo de su trayectoria por enfrentarse a las más peligrosas bandas criminales, el coronel PNP Víctor Revoredo sigue al pie del cañón.

La última de estas la recibió en la noche del martes, a través de un mensaje por WhatsApp. “Te habla Anderson Giussepe Dávila Bastos, jefe criminal de Los Felpas, del barrio 10 de Alto Salaverry. Soy la mano derecha de mi patrón Jhon Smith Cruz Torres, somos los chalecos de Los Pulpos. Somos expertos en matar a policías de quinta. (…) Te voy a matar en mi barrio, ven si eres hombre, búscame en el barrio 10 y 11 para plomearte por 80,000 soles”, dice parte del mensaje.

El pasado 19 de marzo, Revoredo Farfán había recibido la información de que ‘Jhonsson Pulpo’ ofrecía S/80 mil por su cabeza. Las últimas capturas de integrantes vinculados a Los Pulpos serían causal de estas “cobardes amenazas”, según refirió el efectivo policial.

“Lo que me pase a mí queda sin cuidado. Estos irrecuperables que no pretendan amedrentarme con sus amenazas porque me fortalecen”, dijo el también jefe contra la criminalidad de Trujillo.

TENGA EN CUENTA:

·La Policía investiga la autenticidad de los mensajes y reforzó las medidas de seguridad para el coronel y su familia.

·Wanda del Valle, integrante del Tren de Aragua, también ofreció 40 mil dólares por asesinar a Revoredo

·Luis Enrique Blas, alias ‘Negrasho’, miembro de Los Pulpos, fue detenido en Trujillo por sicariato y extorsión.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.