Hablar de educación rural en el Perú es sinónimo de falta de oportunidades, debido a las brechas históricas y de la escasa atención del Estado y la sociedad.

Como evidencia, solo 1 de cada 6 estudiantes de nivel primaria en zonas rurales logra aprendizajes satisfactorios en lectura y solo 8 de cada 100 hogares rurales tiene acceso a Internet en sus hogares.

Ante esta realidad, el movimiento de líderes empresariales Es Hoy lanza el Reto Ruralia 2022, una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil, que ejecutan intervenciones educativas en zonas rurales, puedan postular al primer programa de aceleración de la educación rural para incrementar su impacto y obtener financiamiento.

“Este es un esfuerzo colectivo del sector privado para actuar sobre los desafíos de la educación rural que hoy impiden que casi dos millones de niños, niñas y adolescentes accedan a educación de calidad”, señala Verónica Sifuentes, Gerente General de Es Hoy.

Tras el proceso de postulación y selección, tres organizaciones ganadoras podrán acceder a un fondo de 170 mil soles y a un programa de asesoría técnica para fortalecer sus capacidades en temas especializados como educación, finanzas, medición de impacto, comunicación, entre otros para lograr la sostenibilidad y escalar.

“Las Intervenciones deben tener como eje central la educación. En ese sentido, pueden ser sobre acompañamiento pedagógico, uso de TICs, recuperación de aprendizajes, educación intercultural bilingüe, convivencia escolar, conectividad, salud mental, entre otros”, explicó Angélica Zevallos, Directora Ejecutiva de Ruralia.

Requisitos para postular:

Ser parte de una organización sin fines de lucro (ONG, Asociación civil o Fundación).

Manejar un presupuesto anual no mayor a 1 millón de soles.

Tener alcance local, regional y/o nacional en el territorio peruano.

Contar con un equipo de al menos dos personas.

Tener como mínimo un tiempo de operación de 1 año.

El comité evaluador está conformado por Daniel Alfaro, ex ministro de educación; Elena Burga, ex directora de educación intercultural bilingüe del MINEDU y ex viceministra de interculturalidad del Ministerio de Cultura; Juan Cadillo, miembro del Consejo Nacional de Educación y ex ministro de educación; Cinthia Varela, directora ejecutiva de Kunan; Annie Chumpitaz, consultora del Banco Mundial; Sandro Ventura, director de Toronja y miembro de Es Hoy y Jorge Ysuzki, fundador de la red de colegios Innova Schools.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 20 de junio hasta el 4 de agosto y se podrán hacer de forma virtual ingresando al siguiente link.

