El último jueves, el presidente Martín Vizcarra dio una serie de medidas que tienen como finalidad la continuidad en la pelea contra el coronavirus . Muchas de ellas, como podemos recordar, son de índole económico, por lo que es normal que surjan más dudas de las normales con respecto a ellas.

Perú21 conversó con Matías Maciel, cofundador y CEO de Rextie, empresa que se dedica a la compra y venta de dólares de manera virtual. Él nos ayudó a resolver algunas de las dudas más importantes.

¿Perjudicaría la ampliación del estado de emergencia a las empresas?

Por supuesto que una ampliación del estado de emergencia perjudicará a las empresas, principalmente a las PyMes debido a que prolonga el tiempo en que las mismas no pueden reanudar sus operaciones y volver a generar ingresos normalmente. Las empresas que se perjudican, pero en menor magnitud, son las que pueden continuar ofreciendo sus servicios de manera digital a sus clientes y por lo tanto, no necesitan de un cliente presencial en sus negocios.

¿Qué impacto en la economía tendría las nuevas medidas planteadas por el gobierno?

Las medidas anunciadas por el Gobierno son muy necesarias y positivas. Algunas, creo que podrían haber sido más agresivas, pero entiendo que la idea es ir anunciando mayores medidas de apoyo con el correr de los días. Estas medidas son muy positivas porque se trata de poner dinero en manos de la gente de manera directa. En primer lugar, el subsidio de S/380 (ahora S/760) a la población más vulnerable (10 a 12 millones de personas). En segundo lugar, liberar hasta S/2,400 de las CTS. En tercer lugar, el suspender por un mes el aporte a la AFP para incrementar el salario neto de los trabajadores formales. Y en cuarto lugar, se encuentra el subsidio del 35% del salario por parte del Gobierno para los trabajadores que cobran hasta S/1,500. Creo que estas medidas tendrán un impacto positivo de magnitud, dado que sirven para aumentar el dinero disponible de los consumidores, pero al mismo tiempo creo que las mismas deberían haber sido más agresivas, intentando generar un impacto mayor y generar expectativas mejores respecto del impacto de esta pandemia en la economía. Por último, también se han anunciado medidas como postergar el pago de impuestos, postergar vencimientos de créditos, tarjetas de crédito, etc. Así como líneas de crédito más flexibles para las empresas. En conclusión, creo que estas medidas van en el camino correcto, y son mucho mejor que nada, pero deberían ser más agresivas.

¿Las medidas del gobierno tendrán repercusiones en las pequeñas y medianas empresas?

La más directa creo que es la posibilidad de recibir un subsidio sobre el pago de planillas del 35% para los empleados que ganan hasta S/1,500. Esto representa un alivio directo e instantáneo al sector empresario. Y las PyMes son empresas que seguramente cuentan con mayor proporción de empleados con sueldos de esas características. No obstante, aún no se conoce la reglamentación de esa medida, y mucho dependerá de cuál termine siendo. Por otro lado, las medidas relacionadas con postergación de pagos de impuestos e inyección de mayor liquidez por parte del BCRP para que los bancos puedan prestar más dinero, también afectarán de manera indirecta a las empresas.

*(Nota: Es muy importante destacar que siempre nos estamos refiriendo al sector formal, dado que el sector informal no cuenta con tanta cobertura y es el más vulnerable a esta crisis).

UN ALIVIO IMPORTANTE

¿Qué tan beneficioso es que se pueda retirar hasta 2400 soles de la CTS?

Esta medida creo que es muy beneficiosa. Especialmente para la clase media y media baja, para la cual, poder disponer de esa cantidad le representa un alivio importante. Por supuesto que, a medida que vamos subiendo en poder adquisitivo de la persona, esta ayuda representa un beneficio menor proporcionalmente hablando. Pero creo es una medida “barata” para el sector público y de una incidencia directa en el bolsillo de muchas personas.

¿En qué beneficia a las pequeñas empresas que el estado les otorgue el 35% de la planilla por cada trabajador que gane hasta 1,500 soles?

El beneficio del subsidio del 35% representa un pequeño alivio para las finanzas de las PyMes. Creo que no es lo suficientemente agresivo como la situación actual lo requiere. Espero y confío que la estrategia del Gobierno sea ir paso a paso y próximamente nos enteremos que el beneficio se acrecienta a mayores salarios y en un mayor porcentaje a subsidiar. El país lo necesita. No obstante, el poder contar con un alivio, por pequeño que sea para poder descomprimir la necesidad de efectivo para el pago de planillas es algo que debe ser bienvenido.

"Pedimos facultades en 11 aspectos, 11 criterios, pero nos han dado solo de 10. Hay un aspecto sumamente relevante que el Congreso retiró del pedido de facultades", afirmó el presidente Martín Vizcarra.

Tras salir de la cuarentena, ¿qué medidas deben adoptar las empresas para recuperarse?

Primero vale la pena aclarar que la cuarentena no terminará de un día para el otro, y lo que veremos sea una muy paulatina flexibilización de la cuarentena total. Es decir, se podrán ir haciendo algunas pocas cosas que hoy no se pueden, pero muy lentamente en el tiempo y con pasos muy prudentes. Esta situación existirá en los próximos meses y dependerá muchísimo de la evolución de la curva de contagios. Creo que una estrategia sana de cara al futuro será intentar digitalizar la mayor cantidad de procesos lo antes posible, así como explorar la posibilidad de ofrecer sus productos o servicios de manera digital (las que puedan y aún no lo hayan hecho por supuesto). Desde el punto de vista financiero, renegociar sus deudas financieras en el tiempo, de manera de liberar flujos de fondos para destinar a capital de trabajo que les permita volver a funcionar lo más rápido posible, explorar la posibilidad de aprovechar alguna de las tantas medidas que están tomando el BCRP y el sistema financiero relacionado con líneas de crédito con fines productivos y apostar al crecimiento de las ventas. Esta crisis hace que la disponibilidad de efectivo sea clave, por lo que es la variable a preservar por estos tiempos. Todas las crisis son oportunidades. Y las empresas que logren pasar este periodo de crisis de la mejor manera, tendrán una inmejorable posición competitiva para aprovecharlas. Serán grandes.

