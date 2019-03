Así resultaron heridos los policías que fueron atropellados por Edison Vargas, vicepresidente de Fuerabamba

Los dos efectivos policiales de la Comisaría de Challhuahuacho que, según información policial, fueron impactados por la camioneta de placa X3G-560 y fueron atendidos en la posta médica de la localidad anoche, resultaron con cortes en el mentón y en la cabeza.

El vocero de la comisaría local manifestó que durante la intervención, un grupo de comuneros retiró el vehículo que impactó a ambos agentes del orden. "El vehículo no ha podido ser retenido debido a que los comuneros han sustraído la camioneta y solo se logró la intervención de la persona (Edison Vargas). Este señor, de manera intempestiva irrumpió en un campamento minero donde había un cerco perimétrico con parapetos. Advertimos que se trataba de una persona en completo estado de ebriedad y en esa situación de inconsciencia no podemos determinar cuál fue la intención. De no existir ese parapeto el vehículo hubiera continuado su avance", refirió.

En dos vídeos registrados por los policías que acudieron a atender el incidente se puede apreciar la intervención de un grupo de comuneros que dificultan las diligencias.

En tanto, Edinson Vargas, el vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, reconoció que manejó en estado de ebriedad, pero que no atropelló a ningún agente policial.

“Yo estuve un poco ebrio, estaba manejando, reconozco mi error, pero me he estacionado y comienzan los disparos de la Policía. Como cualquier persona que está ebria o borracha he reaccionado, pero ya habían disparado al parabrisas del carro. Luego me han golpeado, me han jalado, de todo me han hecho”, señaló Vargas.

Cabe indicar que efectivos policiales continúan vigilando el distrito de Challhuahuacho que se encuentra en su segundo día de estado de emergencia.