Un rescatista de animales se convirtió en el afortunado ganador del pozo de S/4 millones de La Kábala, de la Tinka, y expresó su deseo por destinar parte de su dinero a la ayuda de los animales sin hogar.

El rescatista, quien ha mantenido su identidad en secreto por motivos de seguridad, mencionó que ha estado participando en el sorteo durante más de ocho años.

“Vengo jugando más de ocho años, (y) hoy día me enteré (de) que era el ganador”, declaró el rescatista a la empresa de sorteos.

El ganador reveló la peculiar cábala que lo llevó al triunfo: sortear los números de sus gatitos rescatados. “Yo siempre sorteaba los números de mis gatitos. Yo soy rescatista de gatos”, explicó.

Con el premio en mano, el rescatista explicó que tiene en mente dos grandes inversiones que reflejan su amor y dedicación por los animales. En primer lugar, planea establecer un albergue destinado a perros y gatos callejeros que no tienen hogar.

Además, también planea invertir en un negocio, aunque no especificó el tipo de emprendimiento que tiene en mente. “Con el premio que me he ganado pienso poner un albergue de animales que siempre he pensado. Y poner un negocio”, reveló el ganador.





