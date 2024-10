Reportan cúmulo de cuerpos en la Morgue de Lima

Las declaraciones de un trabajador de la Unidad de Tanatología Forense (Morgue de Lima) durante las 72 horas de paro por parte de trabajadores del Ministerio Público develó una gran problemática: la gran cantidad de cadáveres que llegan con heridas de bala. “Realmente estamos colapsados”, dijo.

Según Saúl Takuda Sagástegui, jefe de la Gerencia de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, tras la inmigración extranjera, las muertes se dan más por homicidio. “De diez, seis eran baleados. Una vez hemos contado 32 balas. La mayoría son extranjeros y es complicado identificarlos y que los familiares vengan a recogerlos. Hay un cúmulo de cadáveres NN”, explicó en entrevista a Perú21. La morgue debe inhumar los cuerpos por ley en un plazo de 36 horas si no son reclamados, pero eso tiene un costo de alrededor de 3 mil soles.

"Tenemos que hacerle inhumación de todas maneras porque eso es lo que nos manda la ley, pero tenemos que tener en cuenta que hay cadáveres que no se movilizan de las cámaras de conservación por orden fiscal o por problemas humanitarios propiamente de nosotros para no tener que inhumar a un cuerpo y luego exhumarlo para entregarle al familiar. Nos tomamos un tiempo, pero eso sí genera un cúmulo de cadáveres dentro de la isnticución. Es un problema, pero es un problema de la inmigración, de que los procesos en el Estado son lentos", agregó.

Para hacer una idea del panorama, Takuda precisó que hasta antes de la llegada de inmigrantes, la Morgue recibía un 60% de cadáveres con causas de muerte natural (infarto, coma diabético, etc.), mientras que el otro 40% era por muerte externa (accidente de tránsito, homicidios, suicidio). Sin embargo, el índice porcentual se invirtió a finales de 2018 e inicios de 2019.

En tanto, David Hereña, secretario general de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público (Fentramip), indicó a este diario que la sitación responde a un factor político ya que no tienen el presupuesto adecuado. "Hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público por las investigaciones que se tiene a la presidenta y los ministros. Y dependiendo el Ministerio Público del presupeusto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el MEF lo que ha hecho es ahorcar al Ministerio Público, no darle más presupuesto y así hacerlo ver ante la sociedad como un organismo que no funciona", aseveró.

Además, dio razón a las palabras del trabajador de la Morgue y lo que se vive a diario. “Estos NN están hasta meses y genera un edor que afecta a los trabajadores. Faltan insumos, no hay ambientes adecuados, no se pueden realizar adecuadamente las pericias forenses”, indicó. En esa línea, también indicó que sus colegas no cuentan con un EPP adecuado. "Son básicos y desechables. Muchos de nuestros compañeros se han visto contagiados con enfermedades diversas", dijo.

CONTRALORÍA

De hecho en febrero de este año, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento 012-2023-2-5522-AC, la Contraloría advirtió que en varias morgues del país —Áncash, La Libertad, Cusco y Lambayeque— los cadáveres permanecían más del tiempo estipulado generando agentes contaminantes y que desde el año 2010 el personal continúaba usando las mismas herramientas quirúrgicas.

La misma situación se repetía en la Morgue del Callao —Informe de Auditoría de Cumplimiento N°009-2023-2-4059-AC— donde se realizab necropsias utilizando herramientas domésticas por contar con equipamiento deficiente, originando riesgos para salud del personal y de biocontaminación por residuos orgánicos que se desechan sin tratamiento en alcantarillado público. Cabe resaltar que dichas supervisiones se realizaron en el período del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022.

Según fuentes de Perú21, hace diez años se iba a iniciar la construcción de entre seis y ocho morgues a nivel nacional, pero las obras se han visto paralizadas, reflejando un avance del 1%. Aquí presentamos algunas ciudades donde hace falta mayor atención:

Imagen

Actualmente, la Morgue de Lima reporta el ingreso de más de 3 mil cadáveres, tal y como se muestra en el siguiente cuadro, de acuerdo con fuentes de Perú21.

Imagen

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público estima otorgar una conferencia de prensa para explicar la situación de las morgues a nivel nacional.

DATOS:

·Saúl Takuda, indicó que anualmente la Morgue de Lima reporta el ingreso de alrededor de 4 mil cadáveres. A la fecha, la cifra ronda los 3,257.

·“Tenemos un cuarto de frío que entran 30 cuerpos. Y una cámara de conservación de 9 y otra de 12”, dijo Takuda.

