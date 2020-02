Los cuerpos de los siete hinchas del Barcelona SC de Ecuador que fallecieron tras el despiste de un bus interprovincial fueron repatriados ayer con destino al país norteño. No obstante, nueve fanáticos del club ecuatoriano aún permanecen internados en hospitales y clínicas de Talara y Piura debido a que su estado de salud es reservado.

Tras las coordinaciones entre las autoridades peruanas y ecuatorianas, la tarde del último domingo, en un camión de cargo de la empresa Civa fueron llevados los cadáveres hacia Ecuador.

Se trata de David Morales Bautista, Carlos Burgos Ibarra, Christian Pino Sarmiento, Katherine Cedeño Cedeño, Christian Sánchez Peñafiel, Jeison Licoa Arechua y Juan Gurumend.

Graves

En la clínica Tresa se encuentran seis heridos, que fueron intervenidos quirúrgicamente y aún se encuentran en estado recuperación. En tanto, otros tres pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Privado y en la clínica Miraflores de Piura debido a la gravedad de sus lesiones.

Es preciso indicar que a la fecha no se ha coordinado el traslado de estos últimos heridos hacia Ecuador. Hasta ayer no llegaban familiares y los pacientes no contaban con ninguna ayuda ni apoyo para los trámites hospitalarios en Piura.