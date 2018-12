Los trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acatan un paro nacional de 24 horas. Los empleados públicos exigen que se les reconozca los derechos laborales adquiridos por sentencias judiciales y laudos arbitrales.

Un numeroso grupo de manifestantes permanecen en los exteriores de la sede del Reniec ubicada en el Cercado de Lima.

En declaraciones a Perú21, Luz Lily Tipismana Tenorio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Reniec, responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la medida tomada en todo el país y que no permitirá realizar trámites como cambio de DNI, duplicados, registros, certificados, entre otros.

Informó que al menos 900 trabajadores no han logrado cobrar su remuneración ni su gratificación correspondiente al mes de diciembre. Anunció que de no solucionar su demanda, la huelga se extenderá indefinidamente.

Tipismana Tenorio recordó que días previos realizaron plantones en los exteriores del MEF para solicitar que se amplíe el presupuesto de la institución.

“Esto se inicia porque a la planilla del Reniec se han venido incorporando trabajadores por mandato judicial pero el presupuesto inicial no alcanza para cubrir hasta este mes. El Ministerio de Economía desconoce estos mandatos judiciales y los laudos arbitrales que hemos ido ganando y no autoriza la transferencia”, explicó.

“Las sedes no están funcionando a nivel nacional. Ni en Lima ni en provincias. No hay atención y de continuar así se afectaría a los ciudadanos porque no habría proceso ni entrega de DNI, ni inscripción de nacimiento, matrimonio y defunción. A las base de datos no tendrían acceso las instituciones públicas y privadas” añadió.

En declaraciones a Canal N, Luis Alberto Portales Álvarez secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Reniec, detalló que cerca de 4 mil 600 trabajadores son afectados con la falta de pagos. A esta hora un grupo se desplaza hasta la sede del Ministerio de Economía.

Por su parte, fuentes del Reniec informaron que se viene evaluando un pronunciamiento oficial respecto a la protesta de trabajadores acatada en todo el país. Detalló que el pasado viernes 14 de diciembre se realizó la última reunión con los trabajadores en la que participó el titular de la institución, Jorge Yrivarren.