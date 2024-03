En la actualidad, un número creciente de estudiantes peruanos está buscando oportunidades académicas en Australia. Esta elección se debe a la reconocida calidad educativa que ofrecen muchas de las universidades, además del atractivo clima de sus ciudades y un ambiente seguro para vivir y estudiar.

De acuerdo con el World University Ranking 2024, 10 de las 100 mejores universidades del mundo se encuentran en Australia y 28 forman parte del Ranking QS400. Por esta razón, cientos de estudiantes internacionales optan por Australia.

“Los peruanos no son ajenos a esta tendencia, ya que solo en 2023, 2,000 peruanos viajaron a Australia para cursar carreras de pregrado y postgrado. Y este año se espera recibir a 3,000 estudiantes”, destaca Jorge López Palma, gerente de negocios de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade).

¿Qué carreras se pueden encontrar en Australia?

Una de las ventajas más significativas de estudiar en Australia es la similitud entre las industrias peruanas y australianas.

Esto significa que los estudiantes peruanos pueden adquirir conocimientos y habilidades relevantes y aplicables en las industrias del país.

La mayoría de los peruanos eligen carreras en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como en áreas como Marketing, MBA, Finanzas y otros campos relacionados con las tendencias actuales, como Inteligencia Artificial, Seguridad Cibernética, economía circular y cambio climático.

“Esto ofrece a los estudiantes peruanos una formación directamente alineada con las demandas y necesidades empresariales, lo que incrementa sus posibilidades de reintegrarse al mercado laboral con éxito, además de contar con el dominio del idioma inglés, una habilidad invaluable en el mundo globalizado de hoy en día”, añadió López Palma.

¿Cuánto duran las carreras en Australia?

Una ventaja significativa de estudiar en Australia, precisó, es la duración del pregrado y postgrado. Mientras que en Perú las carreras suelen durar no menos de 5 años, en las universidades australianas se completan en 3 o 4 años.

“En un período de 5 años, un estudiante podría regresar a Perú con un título de bachiller y una maestría aprobados por SUNEDU, además de contar con experiencia laboral, ya que la Visa de Estudiante ofrece derechos laborales”, sostuvo.

¿Cuánto es el sueldo mínimo en Australia?

Desde el 1 de julio de 2023, el sueldo mínimo aumentó a 23 dólares australianos por hora, siendo uno de los sueldos más altos del mundo.

Esta mejora representa una ventaja considerable para los estudiantes que buscan empleo a tiempo parcial o completo durante las vacaciones.

¿Cómo postular a una universidad australiana?

Si está interesado en una universidad o carrera de pregrado o posgrado en Australia, puede contactar con los agentes de educación al correo info.peru@austrade.gov.au

¿Dónde informarse?

Para aquellos interesados en maestrías, podrán visitar la Feria Expo Posgrados Lima los próximos 9 y 10 de marzo en el Country Club.

Allí estarán presentes representantes de las siguientes universidades australianas:

Melbourne University (Se ubica en la posición número uno en Australia Ranking QS400)

Queensland University (Está en el sexto lugar de acuerdo al Australia Ranking QS400)

Griffith University (Se ubica en el segundo puesto entre las mejores universidades del mundo según QS/THE)

South Queensland University (Está en la posición 29 entre las mejores universidades según in Best Global Universities in Australia by US News and World Report)

Las inscripciones de este evento se deben realizar en este enlace: https://peru.expoposgrados.com/

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO