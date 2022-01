El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, en el periodo enero - noviembre de 2021, las exportaciones provenientes de las regiones del interior del país alcanzaron una cifra récord (US$ 36 727 millones), 34% mayor respecto a igual periodo del 2020, y de 23% frente al 2019, antes de la pandemia.

Fueron 19 regiones de interior de país las que elevaron su exportación de bienes: Madre de Dios (+108%), Ucayali (+91%), Huancavelica (+84%), Puno (+62%), Apurímac (+56%), Ica (+53%), Loreto (+49%), Arequipa (+46%), Tacna (+32%), Lambayeque (+30%), Cusco (+26%), Áncash (+25%), San Martín (+24%), La Libertad (+22%), Ayacucho (+21%), Moquegua (+20%), Piura (+19%), Tumbes (+13%) y Amazonas (+9%).

Cabe resaltar que, en el mismo periodo, seis regiones alcanzaron máximos históricos de exportación: La Libertad (US$ 3 553 millones), Apurímac (US$ 2 970 millones), Puno (US$ 2 159 millones), Lambayeque (US$ 835 millones), Ayacucho (US$ 747 millones) y Ucayali (US$ 75 millones).

EXPORTACIONES POR MACRO REGIÓN

En la macro región selva (+53%), todas las regiones elevaron su exportación. Madre de Dios, Ucayali y Loreto, por mayores ventas de oro, aceite de palma, productos forestales, castañas y petróleo; San Martín, por mayores ventas de cacao y aceite de palma; y Amazonas, por mayores despachos de café y cacao.

Igualmente, en el sur (+41%), todas las regiones crecieron como resultado de la mayor venta de minerales. En el caso de Puno, por los envíos de oro, cobre y trucha; Tacna, por la venta de molibdeno; y Apurímac, Arequipa, Cusco y Moquegua, gracias a los despachos de cobre y molibdeno.

En el norte (+18%), cinco regiones elevaron su exportación, destacando Lambayeque, por mayores ventas de fruta (arándano, palta y mango); Áncash, por aceite y harina de pescado, cobre y zinc; La Libertad, por harina de pescado, palta, arándano y oro; Piura, por ventas de fosfatos, uva, mango y pota; y Tumbes, por mayor venta de langostino.

En la zona central (+33%), tres regiones elevaron su exportación: Huancavelica, por la mayor venta de minerales (plomo y concentrados de plata); Ica, por los mayores despachos de hierro, cobre, estaño y fruta (uva, arándano, palta); y Ayacucho, por la mayor venta de oro, tara y palta. En el caso de Junín, pese a tener una caída leve en sus envíos (-0.04%), se destacan las mayores ventas de café, zinc y concentrados de plata.

