La región Arequipa no descontará a maestros

La orden dada por el Ministerio de Educación a los gobiernos regionales para que se ejecute un descuento en los sueldos de los profesores del sector público que estuvieron en huelga en agosto no será acatada en Arequipa.

El gerente regional de Educación, Guido Rospigliosi, afirmó que no se descontarán los haberes de los maestros que no acudieron a trabajar en agosto. Argumentó que el Decreto de Urgencia 12-2017 no es aplicable en Arequipa porque tiene vigencia desde el 29 de agosto, cuando en dicha región los docentes habían regresado a las aulas cuatro días antes.

Como es público, la huelga de docentes se inició en junio en Cusco, se amplió a todo el país y en Arequipa recién se levantó el 25 agosto.

Al respecto, el Ministerio de Educación, a través de su oficina de prensa, informó a Perú21 que el Gobierno Regional de Arequipa es el encargado de hacer cumplir la norma y que la Contraloría General de la República será quien fiscalice si se han generado los descuentos.

Tenga en cuenta

- La congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo rechazó posible congelamiento de cuentas de las UGEL. Dijo que es una medida extrema de la Contraloría para presionar a los gobiernos regionales.



- Empero, exhortó a la región Arequipa a proceder con los descuentos, “porque es para todo el país”.