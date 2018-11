REFERÉNDUM 2018 | ONPE | Este 9 de diciembre, los peruanos tendrán la importante tarea de responder sí o no a las cuatro preguntas del referéndum que planteó el presidente de la República Martín Vizcarra . Además, se desarrollará a segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2018 en la que se escogerán a los alcaldes restantes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los mismos miembros de mesa y locales de votación de las Elecciones Municipales se mantendrán en este nuevo proceso. Sin embargo se van a añadir a los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 9 de diciembre y los peruanos en el exterior.

PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM 2018

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?



2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?



4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

ASÍ ES LA CÉDULA DE SUFRAGIO

Este domingo se oficializó la aprobación de la cédula de sufragio de votación manual y el diseño de la cédula de votación electrónica para el Referéndum Nacional 2018 que se realizará el domingo 9 de diciembre por anuncio del mandatario Martín Vizcarra .

Esta es la cédula manual para el Referéndum 2018 que se llevará a cabo el 9 de diciembre. (El Peruano) Esta es la cédula manual para el Referéndum 2018 que se llevará a cabo el 9 de diciembre. (El Peruano)

¿CUÁNTOS VOTARÁN EN ESTAS ELECCIONES?

Un total de 24 millones 381 mil 414 de ciudadanos votarían en el Referéndum 2018, en el cual se deberá decidir sobre las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo el próximo 09 de diciembre.

Asimismo, informaron que funcionarían más de 5 mil 398 locales de votación, donde serían habilitadas 84 mil 845 mesas de sufragio con el fin de garantizar voluntad popular materializada en las consultas propuestas

Las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se llevaron a cabo el pasado domingo 7 de octubre. (César Campos/Perú21) Las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se llevaron a cabo el pasado domingo 7 de octubre. (César Campos/Perú21) Las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se llevaron a cabo el pasado domingo 7 de octubre. (César Campos/Perú21)

ATENCIÓN

Luego que la página de la ONPE que permite conocer el local de votación colapsara ante la alta demanda de usuaarios, la institución dio a conocer otro mecanismo que permite obtener información al respecto.

María del Pilar Biggio Pastor, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE, informó a Perú21 que los ciudadanos pueden enviar un mensaje de texto con su DNI al número 6673. Instantáneamente les llegará un mensaje con la información detallada del lugar de votación correspondiente.

En cada región del Perú se elegirá una fórmula que comprende a un gobernador y un vicegobernador regional. Por democracia, resultará elegido el candidato que alcance la mayoría de votos en estas Elecciones Regionales y Municipales 2018 , siempre y cuando esta supere el 30% de votos válidos; en caso contrario habrá segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación.

En el caso de los consejeros regionales, se elegirá al candidato con mayor votación, o en caso de tener más de 1 consejero regional por distrito electoral, se aplicará la cifra repartidora a las organizaciones políticas. Conoce dónde y cómo votar estas Elecciones Regionales y Municipales 2018.



ONPE: ¿DÓNDE VOTO EN ESTAS ELECCIONES 2018?

Después de ingresar al link de la ONPE ( Oficina Nacional de Procesos Electorales), debes ingresar tu DNI y automáticamente se abrirá una ventana que te informará si eres miembro de mesa y el lugar para ejercer tu derecho a sufragar este domingo en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

En estas elecciones 2018 se elegirán a las autoridades que gobernarán las distintas regiones y municipios del país por los próximos cuatro años.

ONPE: ¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA?



¿Quiere saber si fuiste seleccionado como miembro de mesa estas Elecciones Regionales y Municipales 2018 ? Ya no tienes que buscar mucha información o acercarte a las oficinas de la ONPE. Ahora, con un click en la web oficial de las Oficina Nacional de Procesos Electorales podrás conocer si eres miembro de mesa este domingo.

¿Eres miembro de mesa? En la ventana emergente tendrás que añadir tu número de DNI o tus nombres completos, luego dar click en el botón consultar y listo.

ONPE: ¿CÓMO ELEGIR MI LOCAL DE VOTACIÓN?

Al igual que en procesos electorales anteriores, la ONPE habilitó la opción para que los electores puedan cambiar su local de votación y elegir entre otras opciones.

Con esta opción, un total de 1'120.555 electores de Lima Metropolitana, Callao, y las provincias de Trujillo y Arequipa eligieron sus locales de votación más cercanos a sus domicilios durante el plazo correspondiente, que venció el sábado 30 de junio.

Cabe mencionar que este proceso de poder elegir el local dónde se votará estuvo disponible únicamente en Lima Metropolitana, Callao y por primera vez para estas elecciones se incluyó las provincias de Arequipa y Trujillo.

A todas estas personas la ONPE les informó sobre su local de votación elegido mediante un correo electrónico a la dirección que ellas mismas consignaron al momento de registrarse.



Por su parte, las personas que no lograron cambiar su local de votación, ni consignar ningún correo electrónico, podrán obtener esta información mediante la forma regular, ingresando a la pagina web oficial de la ONPE: www.onpe.gob.pe, en donde estará disponible un módulo bajo el título de 'Elecciones Regionales y Municipales 2018'.

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE MESA



El presidente de mesa es la persona que asume la representación de la mesa y la conducción de los actos principales. Es la autoridad encargada de velar por el desarrollo correcto de la acción de sufragar.

Por su parte, el secretario y tercer miembro tienen la obligación de permanecer junto al presidente, apoyando las tareas de los tres momentos principales que toda elección trae consigo: instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio.

¿Cuántos peruanos no votaron en las últimas elecciones?



En la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2016, el porcentaje de ausentismo fue el más alto de los últimos años. Un total de 4,167,824 ciudadanos no acudieron a votar. Ellos representaron el 18.20% de los 22,901,954 electores hábiles, según información de la ONPE .

ONPE: ESTE ES EL ORDEN DE CANDIDATOS EN CÉDULA



El sorteo estableció cómo estarán distribuidas las 22 agrupaciones políticas que han presentado candidatos en Lima. El orden será el siguiente:

1. Podemos por el Progreso del Perú

2. Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad

3. Alianza para el Progreso

4. Partido Popular Cristiano (PPC)

5. Solidaridad Nacional

6. Todos por el Perú

7. Frepap

8. Unión por el Perú

9. Somos Perú

10. Perú Patria Segura (PPS)

11. Fuerza Popular

12. Siempre Unidos

13. Perú Nación

14. Juntos por el Perú

15. Peruanos por el Kambio

16. Avanza País

17. Partido Aprista Peruano

18. Perú Libertario

19. Restauración Nacional

20. Democracia Directa

21. Vamos Perú

22. Acción Popular

¿CUÁNTO ES LA MULTA SI NO VOTAS?



Si no sufragas , tendrás que pagar una multa por no votar. según la clasificación de tu distrito. Esta es la escala: distrito no pobre: S/83, distrito pobre no extremo: S/41.50 y distrito pobre extremo: S/20.75.

¿CÓMO SE DEBE MARCAR LA CÉDULA?

Según Juan Carlos Medina, especialista en capacitación electoral de la ONPE, para que un voto sea considerado como válido la marca debe ser una cruz ( +) o un aspa (x) dentro del recuadro en donde aparece el número o símbolo de la organización política de su preferencia o en la fotografía del candidato, para los casos de elegir al gobernador regional.

En este video te explicamos todo los detalles:

¿Cómo debes marcar la cédula para no considerarse un voto nulo? (Perú21)

¿POR QUÉ NO HAY SEGUNDA VUELTA EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES?

Las Elecciones Municipales 2018 , que se celebrarán este domingo, no conllevarán a una segunda vuelta electoral debido a lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones 26859.

La segunda vuelta electoral se implementa solamente en las elecciones presidenciales y regionales, es decir, para elegir al presidente de la República y a los distintos gobernadores regionales, precisa Pilar Biggio, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE.

"La ley orgánica de elecciones solamente estipula la segunda vuelta para dos tipos de elecciones que son: Presidente de la República y gobernador regional, para las elecciones municipales nunca se ha hecho una segunda vuelta", refirió Biggio a Perú21.

"Para estas elecciones (del 7 de octubre) solamente irían a segunda vuelta los candidatos a gobernador y vicegobernador. Luego de las elecciones regionales, la segunda vuelta está programada para el 9 de diciembre, pero solo en las regiones del país", agregó.

Estas nuevas elecciones se ejecutan cuando ninguna de las listas de los candidatos a gobernador y vicegobernador, que forman una sola figura, alcanzan el 30% de los votos válidos. Es decir, de no llegar a esta cifra, se procede a una segunda vuelta electoral.

ESTAS SON LAS PROHIBICIONES ELECTORALES

* Se prohíben la difusión de encuestas y proyecciones de resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación.



* Se prohíben las reuniones o manifestaciones de carácter político.



* Se prohíbe toda clase de propaganda política.



* Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas.

DATOS

- La segunda vuelta electoral o balotaje es el término para referirse a la segunda ronda de elecciones en el que solo participan las listas o candidatos que quedaron en los dos primeros puestos en el proceso electoral previo, pero que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votos validos.

- En el caso de las Elecciones Regionales, el tope mínimo de votos válidos debe corresponder al 30%.

¿QUÉ ES LA LEY SECA?

Es la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada electoral.

¿DESDE CUANDO APLICA Y CUÁNDO TERMINA?

​La ley seca entra en vigencia desde el pasado sábado 6 de octubre (8:00 a.m.) y termina el próximo lunes 8 de octubre (8:00 a.m.).

¿QUIÉN LA ESTABLECE?​

La Ley Seca la establece el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través del la Ley Orgánica de Elecciones (Artículo 351 y 390).

¿QUIÉNES ESTÁN PROHIBIDOS DE VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS?

La Ley Seca imposibilita a los restaurantes, bares, tiendas, autoservicios, supermercados y todo tipo de comercio ambulatoria.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO?

En caso de no cumplir con la Ley Seca, se condenará con pena de cárcel no mayor a seis meses, multa de 2,790 soles o pena accesoria de inhabilitación.

CINCO ACCIONES QUE DEBES EVITAR HOY PARA NO CAER EN DELITO ELECTORAL



1. Toda persona que este domingo actúe con violencia o amenaza , perturbando o impidiendo el proceso electoral será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez.



Ejemplo: una manifestación que bloquee el acceso a una sede de sufragio.

2. La inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado también está penado. Dar dádivas, ventajas o promesas a cambio de votar por un candidato tes un delito que sucede muy a menudo en los procesos electorales y que, si es denunciado, podría ser castigado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

3. Está prohibido la suplantación de votante. Estos casos son poco públicos pero suceden por desinformación, pues se piensa que se está haciendo un favor, sin embargo, por este tipo de acciones se podría afrontar pena de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años.

4. Retener el DNI de una persona está castigado penalmente. De acuerdo con el especialista, despojar a un ciudadano, indebidamente, de su documento de identidad o retenerlo con el propósito de impedirle que sufrague es castigado con una pena no menor de dos ni mayor de ocho años.

5. Publicitar el voto también está castigado y es uno de los delitos electorales más frecuentes. Declarar públicamente durante el acto electoral, tomarse un selfie con la cédula de votación y subirla a las redes sociales. Quien cometa esto podría afrontar una pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario.