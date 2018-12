Referéndum 2018: Reforma del CNM, un cambio necesario

Con contadas excepciones, la labor de los jueces y fiscales del país ha estado en entredicho desde hace mucho tiempo. Las falencias del sistema, sin embargo, quedaron expuestas cuando, en julio, se empezaron a difundir los audios de la vergüenza, en los cuales quedó en evidencia cómo se traficaba con la justicia, cómo los jueces de esta red criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto eran capaces, incluso, de rebajarle la condena al violador de una niña.

Esta crisis fue el detonante para que el presidente Vizcarra presentara las cuatro propuestas de reforma, siendo una de ellas el cambio en la forma de elección de los magistrados. Veamos en qué consiste.

¿Qué se marca?

En caso de que marque Sí: Dejará de existir el CNM para dar paso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta entidad evaluará el desempeño de jueces y fiscales del país junto con la Academia de la Magistratura. Además de la sanción por destitución, se podrá amonestar o suspender hasta por 120 días a magistrados. La JNJ deberá presentar un informe anual al Congreso. Los miembros de la Junta serán elegidos por concurso público de méritos y estará prohibida la reelección. Para ser miembro de la JNJ deberá ser abogado de profesión.

En caso de que marque No: Seguiremos teniendo un CNM que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales en el país. Será la única institución que evaluará el desempeño de los magistrados y no rendirá cuentas al Congreso a través de un informe. Los miembros del CNM serán designados por la Corte Suprema, la Fiscalía, los colegios de abogados, los colegios profesionales de no abogados, y las universidades públicas y privadas, y no por concurso público de méritos. Es decir, pueden seguir siendo profesionales de otras ramas distintas al Derecho.

La crisis rebalsó el vaso

El 7 de julio de este año se difundió el primer audio de la vergüenza. César Hinostroza y sus ‘hermanitos’ nos llenaron de indignación, pero este no fue el único caso que motivó la reforma judicial.

Todos sabíamos que el sistema de justicia estaba en crisis, pero fueron los audios de la vergüenza los que desnudaron esa podredumbre en televisión nacional. Con la difusión de cada una de las grabaciones, fuimos descubriendo que altos magistrados del país usaban su poder para negociar favores, cantidades de dinero y hasta la posibilidad de rebajarle la condena al violador de una niña. Todo en desmedro de la justicia.

El 7 de julio de este año estalló la bomba en el Palacio de Justicia. El portal IDL-Reporteros publicó el informe “Corte y corrupción”, en el que presentaba grabaciones interceptadas legalmente luego de un mandato judicial. En esa primera entrega hace su aparición Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior del Callao, el juez supremo César Hinostroza Pariachi, y los entonces consejeros del CNM (Consejo Nacional de la Magistratura) Guido Aguila , Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera .

En la actualidad, Ríos pasa sus días en el penal Ancón I cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses; Hinostroza, sobre quien pesaba un impedimento de salida del país, fugó el 7 de octubre a España y se encuentra detenido de manera provisional en el centro penitenciario Madrid V Soto del Real a la espera de su extradición; y los tres ex consejeros, tras ser destituidos e inhabilitados por el Congreso, corren distinta suerte. El más complicado, por ahora, es Gutiérrez, quien estará preso 18 meses preventivamente.

El Parlamento destituyó a todos los miembros del CNM; entre ellos, Orlando Velásquez –a quien acusaron de la comisión del delito de cohecho pasivo–, y Baltazar Morales Parraguez, Hebert Marcelo y Maritza Aragón Hermoza, por cometer actos que configuran causa grave, según la Constitución. Empero, no se consideró a ninguno como parte de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Así las cosas, descabezado el CNM, el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias en el hemiciclo del Congreso, planteó la reforma del CNM. Proponía cambiar el mecanismo de elección de sus miembros para elevar la calidad de quienes nombran, ratifican y destituyen a los jueces y fiscales del país.

El sistema había colapsado. Las grabaciones involucraban incluso al entonces presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, quien renunció al cargo para que se desarrollen las investigaciones, y al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien hasta hoy se aferra al cargo. No obstante, estos audios de la vergüenza solo fueron la gota que rebalsó el vaso. Los problemas en la judicatura peruana y en el CNM vienen de mucho antes.

Caso Quispe Pariona

En julio de 2015, Perú21 difundió un audio en el que Alfredo Quispe Pariona, electo consejero del CNM representando al Colegio Profesional de Psicólogos, aceptaba haber hecho negocios con el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), Luis Cervantes Liñán. Fue acusado de traficar becas de estudios, recategorización de pensiones, títulos de pregrado, maestrías y doctorados al margen del proceso regular.

En la grabación, un interlocutor le dice a Quispe que ha hecho negocios ilegales con Cervantes. Ante ello, le contesta: “¿Y he negado? ¿Y he negado? Yo no niego. (…) ¿Cuál es el problema, pues? Será inmoral, pero no es delito”.

Un mes después, este mismo diario informó que este consejero fue denunciado por acoso sexual en 2007 ante el Tribunal de Honor de la UIGV. Habría prometido a una estudiante pagarle toda la carrera de estudios a cambio “de que fuera su mujer”, según contó la víctima.

El 14 de noviembre de 2015, el pleno del CNM, tras una reunión de emergencia convocada el día anterior, acordó declarar la vacancia del cuestionado Alfredo Quispe Pariona. Al día siguiente, el ex consejero aseguró que “todos los miembros del CNM tienen rabo de paja”.

El 1 de agosto de 2016, entrevistado por Perú21, el entonces presidente del CNM, Guido Aguila, dijo enfático: “Nunca más un caso como el de Quispe Pariona”. Pero el propio Aguila se vio involucrado en los aparentes casos de corrupción de los audios de la vergüenza. Tal parece que en algo sí tenía razón Quispe.

Nuevo modelo

El modelo vigente, en el que miembros de la sociedad civil tienen voz y voto para elegir a los magistrados, fue alabado en su momento por la comunidad internacional cuando fue instaurado en la Constitución de 1993.

Se reconocía la propuesta como un esfuerzo para evitar que el poder político se inmiscuyera en la designación de jueces y fiscales, lo cual quitaría autonomía a las decisiones del sistema judicial.

Empero, con el tiempo, la forma en que se elegía a los representantes de los colegios profesionales y de las universidades recibió muchas críticas porque, entre otras cosas, estos no eran hombres de leyes.

Además, se puso en evidencia el bajo nivel de las entrevistas que los integrantes del CNM llevaban adelante para elegir a los nuevos magistrados del país, llegando a discriminar a aquellos postulantes con discapacidad y facilitando la llegada a altos cargos de la judicatura de personas con pocos méritos académicos y éticos, como se evidenció después.