Referéndum 2018

Todos los gobiernos de turno, todos, de una u otra forma, tratan de tomar el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP). Siempre ofrecen la reforma judicial, pero lo hacen con el único objetivo de colocar a su gente para que, cuando se vayan, les cuiden las espaldas. Yo he escrito libros sobre eso y en toda la historia republicana hay actitudes de los gobiernos respecto de ello.

Considero que esa es la intención de este gobierno porque, de lo contrario, ¿por qué no le dieron un presupuesto acorde al PJ y al MP? Hay una sobrecarga procesal, no hay jueces, no hay fiscales, no hay locales, en fin. Tanto el Congreso como el Ejecutivo niegan el presupuesto que deben otorgarle al PJ. Es más, deben exigir que los órganos de control interno tanto del MP como del PJ sancionen verdaderamente a los magistrados que incurren en irregularidades. Ahí está el kit del asunto, porque sabemos que hay corrupción, sabemos que hay problemas en la administración de justicia, pero no hay un juez ni un fiscal que haya sido procesado.

Yo considero que, si es que la población vota por el Sí en esta pregunta y la reforma del CNM se aprueba, no vamos a ir a una verdadera reforma judicial. Se ha formado una cantidad inmensa de comisiones en varios gobiernos para reformar el PJ y ninguna ha funcionado.