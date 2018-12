Referéndum 2018

Yo creo que la reforma es indispensable. Tener una entidad fuera de lo que es la decisión política en lo que es la designación de jueces y fiscales me parece que es lo mejor. La institución fue bien ideada, el problema fue que en la práctica, los actores encargados de elegir a los representantes terminaron designando a lo peor en lugar de elegir a lo mejor, primando intereses particulares frente a intereses de país.

Entonces, ¿es necesaria la reforma? Creo que sí. Ahora, que sería bueno que esta comprendiera otros aspectos, también. Pero hay que dar el primero paso, que es este cambio. Por eso mi voto en este tema va a ser por el Sí.

Cuando se creó el CNM, la idea fue que esté integrado por abogados y también por representantes de otros sectores de la sociedad civil, otros profesionales, pero eso terminó siendo perjudicial porque entraron profesionales que no tienen la menor idea de lo que es administración de justicia. Entonces, no sabían claramente cuáles eran los requisitos que debía tener el juez, no podían evaluar si las personas que postulan tienen los conocimientos, las condiciones.

Por lo tanto, yo prefiero que sean solo profesionales de Derecho de reconocida trayectoria y que sean sujetos a un constante control, porque no se trata de darles el título y que hagan lo que quieran, como estaba pasando.