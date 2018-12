Referéndum 2018 | Conoce si tienes multas pendientes por no ir a votar

Este domingo se llevó a cabo el referéndum y la segunda vuelta de las Elecciones Regionales. Millones de peruanos ejercieron su derecho al voto; sin embargo, para los que no lo hicieron, las multas oscilan entre S/20,75 a S/207,50, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



La multa se aplica para quienes no votaron, no cumplieron con su deber de asistir como miembro de mesa. En el caso de los que se negaron a reemplazar a un miembro de mesa ausente, también aplica esta sanción.

De acuerdo con el portal del Gobierno, quienes no pagan multas electorales no podrán inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.) y tampoco podrán intervenir en procesos judiciales o administrativos.

Por otro lado, no podrán realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, tampoco podrán ser nombrados funcionarios públicos ni podrán inscribirse en programas sociales y/o obtener brevete.